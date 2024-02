Bechtle AG est spécialisé dans la distribution en ligne de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution en ligne d'équipements informatiques (64,8%) : ordinateurs, stations de travail, imprimantes, logiciels, serveurs, équipements réseaux, systèmes d'intégration, de stockage et de sécurité de données, etc. ; - prestations de services en ligne (35,2%) : notamment prestations de conseil, de formation, d'ingénierie et de gestion de projets IT. 62,1% du CA est réalisé en Allemagne.

Secteur Services et conseils en informatique