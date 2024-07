Bechtle AG est un fournisseur de systèmes et de technologies de l'information basé en Allemagne. L'entreprise exerce ses activités dans deux secteurs : IT System House et Managed Services, et IT E-Commerce. Le segment IT System House and Managed Services comprend la vente de matériel, de logiciels et d'applications, ainsi que la planification et le déploiement de projets, l'intégration de systèmes, la maintenance et la formation, la fourniture de services en nuage et l'exploitation des technologies de l'information du client. Le segment IT E-Commerce se concentre sur la commercialisation de matériel et de logiciels standard par le biais d'Internet et de la télévente sous les marques Bechtle direct et ARP, ainsi que sur la fourniture de services de gestion des actifs logiciels sous la marque Comsoft. L'entreprise possède des filiales dans toute l'Europe et un réseau de partenaires en Amérique, en Afrique, en Asie et en Australie.

Secteur Services et conseils en informatique