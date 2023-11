NECKARSULM (dpa-AFX) - Le fournisseur de services informatiques Bechtle a continué à ressentir la réticence des clients de taille moyenne au troisième trimestre. Les affaires ont été particulièrement maigres dans le commerce en ligne. Dans le secteur des logiciels et des services ainsi que chez les clients publics et les grands comptes, les choses se sont améliorées, a déclaré vendredi le président du directoire Thomas Olemotz. L'entreprise de Neckarsulm a en outre enregistré une marge élevée et une nette augmentation des entrées de commandes. Comme prévu, la direction a confirmé les prévisions annuelles. L'action, cotée au MDax, a toutefois fortement chuté après le début de la séance.

Après quelques jours de bonne marche, le titre a perdu 5,6 pour cent à 42,89 euros dans un contexte boursier morose. Cette année, le cours a gagné près de 30 pour cent, mais il avait aussi été nettement sous pression l'année dernière avec le scepticisme autour des valeurs informatiques. Au plus fort de la reprise de Corona dans le secteur IT à l'automne 2021, l'action valait encore près de 70 euros. L'entreprise vaut actuellement environ 5,5 milliards d'euros sur le marché boursier.

L'évolution favorable des commandes soutient les perspectives d'avenir de Bechtle, l'afflux de liquidités est également à considérer comme positif, a indiqué un trader. Bien que le chiffre d'affaires de Bechtle ait été inférieur aux attentes du marché, le résultat avant impôts a été conforme aux prévisions, a écrit Knut Woller, analyste de la Baader Bank. Mais au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires doit à nouveau s'accélérer pour atteindre les objectifs annuels.

Le chiffre d'affaires total a augmenté d'un pour cent au troisième trimestre en comparaison annuelle pour atteindre 1,48 milliard d'euros. Alors que les activités liées à l'installation et à la gestion de systèmes informatiques ont augmenté, le commerce en ligne de composants informatiques a continué à enregistrer des pertes. Selon Bechtle, les investissements informatiques supérieurs à la moyenne réalisés par les clients pendant la pandémie Corona et la situation tendue liée aux perspectives économiques incertaines font que les PME en particulier hésitent actuellement à faire de grosses dépenses dans le renouvellement de leur informatique.

La situation est différente dans le secteur des intégrateurs de systèmes, dans lequel Bechtle installe et exploite des réseaux informatiques complets dans les entreprises et les administrations et vend également les logiciels pour les systèmes. La demande des clients publics et des grands comptes est toujours aussi forte, explique-t-on. Ainsi, les projets de numérisation exigeants pour la transformation des architectures informatiques stimuleraient les affaires.

Les entrées de commandes donnent au chef Olemotz une certaine confiance - même si, comme il l'a dit, les impulsions conjoncturelles positives ont globalement fait défaut. Les commandes ont augmenté de plus de 18 pour cent au cours du trimestre. "Les acquisitions des derniers mois ont encore renforcé notre position sur le marché et amélioré notre position concurrentielle en Europe", a-t-il ajouté.

Ainsi, l'entreprise veut continuer à augmenter "sensiblement" son chiffre d'affaires et son résultat avant impôts sur l'année - chez Bechtle, cela signifie une augmentation de cinq à dix pour cent. Après neuf mois, le résultat se situe encore dans la fourchette avec un peu plus de six pour cent de plus, malgré un troisième trimestre médiocre.

En ce qui concerne le résultat avant impôts, Bechtle a réalisé au cours du trimestre une augmentation de plus de six pour cent à 93,9 millions d'euros. La marge correspondante a été étonnamment élevée avec une augmentation de 0,3 point de pourcentage à 6,3 %. Au final, Bechtle a augmenté son résultat après impôts d'un peu plus de 5 % pour atteindre près de 67 millions d'euros.

Fin septembre, Bechtle comptait 14 840 collaborateurs, soit un bon millier de plus qu'un an auparavant. L'entreprise compte plus de 100 sites dans toute l'Europe et connaît une croissance continue, notamment grâce à de petites acquisitions - sans celles-ci, l'augmentation de l'effectif n'aurait été que de moitié. Un bon tiers des parts de Bechtle appartient à la famille du cofondateur Gerhard Schick et à sa fondation./men/lew/mis