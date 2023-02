Le prestataire de services informatiques Bechtle poursuit sa forte croissance - Retournement de tendance en matière de flux de trésorerie

NECKARSULM (dpa-AFX) - Le fournisseur de services informatiques Bechtle a poursuivi sa forte croissance l'an dernier, notamment grâce à un dernier trimestre solide. Le chiffre d'affaires a grimpé de plus de 13% en 2022 pour atteindre plus de 6 milliards d'euros, a annoncé le groupe MDax mardi à Neckarsulm. Le quatrième trimestre a été le plus réussi de l'histoire de l'entreprise, a-t-il été précisé. Le résultat avant impôts a augmenté de plus de 9 pour cent sur l'ensemble de l'année pour atteindre environ 350 millions d'euros, la marge correspondante est ainsi passée de 6,0 pour cent à 5,8 pour cent. Suite à cette annonce, l'action a progressé de près d'un pour cent sur la plateforme Tradegate avant la clôture de Xetra la veille au soir.

Au quatrième trimestre, Bechtle a réussi à réduire progressivement son stock important. Celui-ci s'était accumulé au cours des trimestres précédents car certains projets importants n'avaient pas pu être réalisés en raison de problèmes de livraison. Cette réduction a également permis d'inverser la tendance en ce qui concerne les flux de trésorerie issus de l'activité opérationnelle, qui devraient désormais être positifs sur l'ensemble de l'année. Les stocks élevés avaient longtemps pesé sur les flux de trésorerie l'an dernier. "Compte tenu notamment de l'environnement extrêmement difficile, nos chiffres 2022 sont un très grand succès", a déclaré le président du directoire Thomas Olemotz. L'entreprise présentera ses résultats annuels détaillés le 17 mars /men/jha/.