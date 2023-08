(nouveau : cours actualisé, déclarations du chef.)

NECKARSULM (dpa-AFX) - Après une activité moins dynamique au deuxième trimestre, le prestataire de services informatiques Bechtle s'attend à une reprise pour le reste de l'année. D'avril à juin, le groupe MDax a ressenti la faiblesse de la demande de PC, surtout dans son commerce électronique en ligne, alors que les projets informatiques continuaient à bien fonctionner. Le président du directoire, Thomas Olemotz, part maintenant du principe que le moral des PME s'améliore et s'attend donc à nouveau à plus d'opportunités. Pour les experts, Bechtle a enregistré une rentabilité étonnamment élevée au cours du trimestre écoulé ; celle-ci avait encore souffert de la croissance plus forte au début de l'année. L'action a nettement progressé vendredi.

En tête du MDax, le titre a augmenté de plus de six pour cent pour atteindre 42,57 euros. Cette année, le cours a déjà gagné plus d'un quart de sa valeur - il est vrai que l'année précédente, le titre avait également subi une forte pression avec le secteur informatique. À l'automne 2021, l'action valait encore près de 70 euros. L'analyste Knut Woller de la Baader Bank a parlé d'une bonne surprise concernant la marge qui est restée stable en comparaison annuelle. L'experte Kathinka de Kuyper de l'UBS a toutefois souligné que la croissance du chiffre d'affaires en interne avait été un peu plus faible que prévu.

Olemotz a confirmé vendredi les prévisions financières pour l'année en cours. La demande de projets de numérisation reste élevée. "Bien sûr, chez Bechtle, nous voyons aussi les conditions économiques difficiles et les incertitudes qui en découlent", a déclaré le manager. En même temps, la nécessité de la transformation numérique dans l'informatique reste inchangée, a-t-il ajouté. "C'est pourquoi, malgré le climat tendu actuel, il n'y a pour nous aucune raison de modifier notre vision optimiste du deuxième semestre et de l'ensemble de l'année 2023".

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 6,5 pour cent pour atteindre 1,51 milliard d'euros, soit une croissance inférieure à celle du premier trimestre de l'année, qui était de près de 12 pour cent. Organiquement - c'est-à-dire après correction des effets de change et d'acquisition - la croissance a reculé à 2,4 pour cent au deuxième trimestre.

Dans le secteur de l'installation et de la gestion de systèmes et de réseaux informatiques, les recettes n'ont plus augmenté aussi fortement qu'au premier trimestre, mais ont tout de même connu une croissance à deux chiffres en pourcentage. En outre, les activités généralement à forte marge dans ce domaine ont donné un coup de pouce à la rentabilité du groupe, comme l'a expliqué Olemotz lors d'une conférence téléphonique. En effet, le commerce électronique en ligne a connu un recul de près de cinq pour cent de son chiffre d'affaires. Cette activité est la plus petite division de Bechtle.

D'avril à juin, le résultat avant impôts a grimpé de 5,9 % en comparaison annuelle pour atteindre 93,8 millions d'euros. La marge correspondante est restée stable à 6,2 %. Par rapport au premier trimestre de l'année, cela représentait une amélioration d'un point de pourcentage. Les coûts n'ont pas augmenté par rapport au trimestre précédent, a déclaré Olemotz.

Selon lui, l'entreprise est actuellement plus prudente en ce qui concerne l'augmentation du personnel. De plus, ces dernières années, Bechtle a en partie acheté à bas prix pour les commandes entrantes et profite actuellement de prix de vente élevés et stables lors de la réduction du carnet de commandes. Au final, Bechtle a augmenté son bénéfice net de 3,7 % par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 66 millions d'euros.

Olemotz vise une nette augmentation du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année, ce qui signifie pour Bechtle une augmentation de cinq à dix pour cent (année précédente : 6 milliards d'euros). Le fait que le carnet de commandes ait baissé à un peu plus de 1,4 milliard d'euros à la fin du semestre et soit ainsi passé en dessous de la valeur du chiffre d'affaires n'inquiète pas Olemotz. En juin et juillet, le groupe a déjà constaté une certaine reprise des commandes, ce qui le rend confiant. Le bénéfice avant impôts devrait évoluer cette année parallèlement aux recettes et la marge avant impôts devrait ainsi rester à peu près au niveau de l'année précédente, soit 5,8 %.

Bechtle propose principalement aux moyennes entreprises et aux administrations l'installation et la gestion de systèmes informatiques, y compris le matériel et les logiciels. Le groupe exploite en outre un commerce en ligne de pièces électroniques.