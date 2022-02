Becle, la société mère de Jose Cuervo, envisage des hausses de prix en raison de la croissance de la demande de tequila.

"À l'horizon 2022, nous chercherons à atténuer les pressions sur les coûts de la chaîne d'approvisionnement mondiale en augmentant les prix sur nos marchés et dans notre portefeuille", a déclaré M. Beckmann, dont la famille est propriétaire de l'entreprise.

Les dirigeants ont déclaré que la société, qui a annoncé jeudi un bond de 72 % de son bénéfice net, s'attend à une croissance à un chiffre dans le milieu de la fourchette cette année, grâce à de nouveaux investissements.

Le distillateur investira environ 250 millions de dollars en dépenses d'investissement et davantage de publicité en 2022, a déclaré le directeur financier Fernando Suarez.

Beckmann a ajouté que la société lancera plusieurs nouvelles lignes cette année, s'ajoutant à plus de 30 marques dans le portefeuille de Becle.

Les dirigeants ont prédit une croissance dans diverses régions, mais surtout aux États-Unis.

"La catégorie des tequilas est la catégorie de spiritueux qui connaît la croissance la plus rapide aux (États-Unis), donc nous pensons qu'il est possible de poursuivre notre croissance", a déclaré Luis Fernando Felix, directeur de Proximo Spirits Inc, la filiale américaine de Becle qui gère la distribution de Jose Cuervo.

Les actions de Becle ont augmenté d'environ 4,6 % après l'appel.

(1 $ = 20,5075 pesos à la fin décembre)