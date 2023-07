BD (Becton, Dickinson and Company) a annoncé que le système de perfusion BD Alaris mis à jour a reçu l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, ce qui permet à la fois de remédier au problème et de reprendre l'exploitation commerciale complète du système de perfusion le plus complet disponible aux États-Unis. Cette autorisation couvre la mise à jour des caractéristiques matérielles de l'unité de point de soins (PCU), des pompes à grand volume, des pousse-seringues, des pompes d'analgésie contrôlée par le patient (PCA), de la surveillance respiratoire et des modules d'auto-identification. Il couvre également une nouvelle version du logiciel du système de perfusion BD Alaris avec une cybersécurité améliorée, ainsi que des fonctions d'interopérabilité qui permettent des soins intelligents et connectés avec les systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) les plus répandus. Renforcement de l'héritage de plusieurs décennies de BD en tant que leader de l'innovation dans le domaine de la perfusion : L'autorisation accordée aujourd'hui renforce le leadership de BD sur le marché des pompes à perfusion.

Le système de perfusion BD Alaris mis à jour permettra aux hôpitaux et aux systèmes de santé d'optimiser leurs flux de travail et de fournir des soins de meilleure qualité, ce qui n'a jamais été aussi important que dans l'environnement actuel des soins de santé, caractérisé par des pénuries de personnel et des contraintes en matière de ressources. Le système de perfusion BD Alaris est le seul système doté d'une interface utilisateur centralisée permettant de gérer jusqu'à quatre modules pour tous les principaux types de perfusion, y compris les pompes à grand volume, les pousse-seringues et la thérapie PCA avec surveillance respiratoire en option. Le fait de disposer d'un système de perfusion unique et complet permet aux hôpitaux et aux systèmes de santé d'adapter facilement leurs besoins en perfusion à l'ensemble d'un réseau de distribution intégré et d'assurer l'interopérabilité avec les DME.

Avec une unité de soins commune, une seule interface contrôle tous les modules, ce qui est différent des autres pompes sur le marché qui ont une architecture non modulaire. L'approche "système unique" offre facilité, simplicité et évolutivité. Le système d'infusion BD Alaris est également le plus grand nombre de clients, le plus grand nombre d'infirmières formées à son utilisation et le plus grand nombre de clients ayant une expérience de l'interopérabilité des systèmes de gestion des données médicales.

Sans ce type de connectivité numérique, les cliniciens sont souvent obligés de suivre des processus fastidieux, en prenant de multiples mesures pour programmer manuellement les perfusions. Le système BD Alaris Infusion Fusion peut également transmettre des données à la plateforme BD HealthSight ? pour la gestion des médicaments en entreprise, qui est une combinaison unique de technologies de connexion, d'analyses et de services experts qui transforment les informations en connaissances pour les soignants et créent une visibilité transparente à travers les solutions de gestion des médicaments BD.

Grâce à cette plateforme, les systèmes de santé peuvent visualiser l'état des perfusions en temps réel et accéder à un portail de connaissances intuitif contenant des informations exploitables relatives aux tendances des cliniciens et aux bibliothèques de médicaments et de fluides.