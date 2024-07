Becton, Dickinson and Company est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de matériels et de dispositifs médicaux et diagnostiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - dispositifs médicaux (73,5%) : instruments chirurgicaux, produits de soins urologiques, systèmes pharmaceutiques, etc. ; - matériels de diagnostic (18,7%) : systèmes automatisés pour l'hémoculture, la détection des mycobactéries et la biologie moléculaire, dispositifs dédiés à la biologie médicale, etc. ; - outils de recherche et de développement clinique (7,8%) : outils destinés à la découverte de médicaments et de vaccins, à l'étude des gènes, à la culture de cellules et à la manipulation des liquides, instruments de tri et d'analyse des cellules, anticorps monoclonaux, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (57,4%), Europe-Moyen Orient-Afrique (21,9%), Asie (15%) et autres (5,7%).

Indices liés S&P 500