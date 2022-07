Le distributeur Bed, Bath and Beyond a réduit le nombre de marques tierces disponibles pour mettre en avant ses propres produits, mais la méthode n’a pas fonctionné, et le covid, les pénuries et les problèmes d'approvisionnement ont fini de saper les ventes et la nouvelle stratégie du géant. A lire dans le Wall Street Journal.

