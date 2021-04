BED BATH & BEYOND : retrouve le chemin des bénéfices

Bed, Bath & Beyond a publié un bénéfice de 9,1 millions de dollars au premier trimestre 2021, soit 8 cents par action, après une perte de 65,8 millions de dollars un an plus tôt. En données ajustées, le BPA s'établit à 40 cents, contre un consensus FactSet de 31 cents. Les ventes du distributeurs d'équipements pour la maison ont cependant reculé de 15,7% à 2,62 milliards de dollars, décevant au passage le consensus qui espérait 2,63 milliards. Les ventes en ligne ont, elle, grimpé de 86%.



Pour l'exercice fiscal 2021, le groupe américain s'attend à des ventes comprises entre 8 et 8,2 milliards de dollars, englobant ainsi le consensus de 8,177 milliards.