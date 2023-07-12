* BED BATH & BEYOND INC - LE 11 JUILLET, LE TRIBUNAL DES FAILLITES A RENDU UNE ORDONNANCE AUTORISANT LES PARTIES À CONCLURE UN ACCORD D'ACHAT D'ACTIFS DATÉ DU 30 JUIN.
* BED BATH & BEYOND INC : MARK SROUR-SERURE, DREAM ON ME INDUSTRIES, INC, DREAM 545 WESTON CANAL ROAD A SOUMIS UNE OFFRE POUR L'ENTREPRISE "BUYBUY BABY".
* BED BATH & BEYOND INC - AUCUNE OFFRE QUALIFIÉE OU VIABLE N'A ÉTÉ SOUMISE AVANT LA DATE LIMITE.
* BED BATH & BEYOND - EN CONSÉQUENCE, LE 7 JUILLET, LA VENTE AUX ENCHÈRES EN COURS POUR BUYBUY BABY A ÉTÉ ANNULÉE ET L'ACHETEUR A ÉTÉ DÉCLARÉ ADJUDICATAIRE.
* BED BATH & BEYOND - EN VERTU DE L'ACCORD, LES PARTIES DE L'ENTREPRISE VENDRONT LA MARQUE BUYBUY BABY POUR ENVIRON 15,5 MILLIONS DE DOLLARS ET LA PRISE EN CHARGE DES RESPONSABILITÉS ASSUMÉES Couverture supplémentaire de l'entreprise :