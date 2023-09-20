* BED BATH & BEYOND - LE 14 SEPTEMBRE 2023, LE TRIBUNAL DES FAILLITES A RENDU UNE ORDONNANCE CONFIRMANT LE DEUXIÈME PLAN CONJOINT MODIFIÉ DE LA SOCIÉTÉ ET DE SES DÉBITEURS AFFILIÉS EN VERTU DU CHAPITRE 11.
* BED BATH & BEYOND - PRÉVOIT QUE LE PLAN ENTRERA EN VIGUEUR LE OU VERS LE 30 SEPTEMBRE 2023
* BED BATH & BEYOND INC - LE PLAN PRÉVOIT UNE LIQUIDATION ORDONNÉE DES ACTIVITÉS DES PARTIES DE LA SOCIÉTÉ
* BED BATH & BEYOND INC - PLAN CONTEMPLATES VESTING OF ASSETS OF COMPANY PARTIES BANKRUPTCY ESTATES WITH WIND-DOWN DEBTORS Further company coverage :