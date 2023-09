Bed Bath & Beyond Inc. est un détaillant omnicanal. La société vend un assortiment de produits pour la maison, les bébés, la beauté et le bien-être sous les noms de Bed Bath & Beyond et buybuy BABY (BABY). Bed Bath & Beyond est un détaillant spécialisé dans la maison aux États-Unis qui vend un assortiment d'articles ménagers et d'articles d'ameublement. Bed Bath & Beyond est une destination dans le domaine de la maison, en particulier dans des catégories de produits clés telles que la literie, le bain, la préparation des aliments pour la cuisine, l'organisation de la maison et la décoration d'intérieur. Buybuy BABY est un détaillant spécialisé dans les produits pour bébés en Amérique du Nord qui vend un assortiment de produits essentiels pour les bébés et d'articles de puériculture. Il propose un assortiment de marques nationales et de marques propres. Ses marques propres dans le domaine des produits domestiques et de l'ameublement comprennent Simply Essential, Nestwell, Our Table, Squared Away, H for Happy et Everhome. Ses marques propres dans le domaine des bébés comprennent Mighty Goods et Ever & Ever. Les plateformes de commerce électronique de la société comprennent bedbathandbeyond.com et buybuybaby.com.

Secteur Sociétés holdings