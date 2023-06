Bed Bath & Beyond en pourparlers pour vendre Buybuy Baby à Go Global Retail - WSJ

Bed Bath & Beyond a déposé son bilan en avril et a entamé une procédure de liquidation après avoir été confronté à une faible demande et à des pertes croissantes.

La société avait déclaré en temps utile qu'elle prévoyait d'utiliser la procédure du chapitre 11 pour rechercher des acheteurs extérieurs susceptibles de poursuivre ses activités ou d'acheter des actifs tels que la chaîne de magasins d'articles pour bébés.

Go Global Retail possède la marque de vêtements pour enfants Janie and Jack et la marque de vêtements pour femmes ModCloth.

Bed Bath & Beyond et Go Global Retail n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.