Bed, Bath & Beyond rebondit dans le rallye des mèmes-stocks

Les actions de la société étaient en hausse de 35 % à 1,77 $, en voie de réaliser leur plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis le 8 août.

À la mi-journée, les traders avaient échangé pour 114 millions de dollars d'actions de Bed, Bath & Beyond, ce qui correspond presque à la valeur boursière totale de la société, soit 157 millions de dollars, selon les données de Refinitiv.

Les forums d'actions de vente au détail en ligne, y compris Reddit, ont parlé d'une possible fusion-acquisition, alimentant une frénésie d'achat qui rappelle le phénomène des "actions mèmes" de 2020, dans lequel les actions d'entreprises en difficulté telles que GameStop Corp et AMC Entertainment Holdings ont grimpé en flèche grâce à l'intérêt viral sur des forums tels que WallStreetBets.

L'action de Bed, Bath & Beyond a perdu près de la moitié de sa valeur jeudi et vendredi derniers, après que la société a averti qu'elle pourrait ne pas être en mesure de poursuivre ses activités et qu'elle pourrait être obligée de demander une aide par le biais de la faillite.

Reuters a également rapporté jeudi que la société se préparait à demander la protection de la loi sur les faillites dans les semaines à venir.

Bed Bath & Beyond se débat depuis des années avec des ventes en baisse alors qu'elle est en concurrence avec Amazon et d'autres rivaux, les investisseurs pointant du doigt des problèmes tels que des magasins encombrés et une dépendance excessive aux coupons de réduction. Ses actions ont chuté de 83 % en 2022.

Dans un dépôt la semaine dernière, Bed Bath & Beyond a déclaré qu'elle s'attendait à afficher une perte nette de 385,8 millions de dollars pour son trimestre fiscal se terminant en novembre, y compris 100 millions de dollars de charges de dépréciation. La société doit publier ses résultats tôt mardi.

Sur les 13 analystes couvrant la société, trois recommandent de "conserver", huit évaluent le titre "vendre" et deux ont des recommandations de "vente forte". Le prix cible médian est de 2 $, en baisse par rapport à 3 $ il y a un mois.