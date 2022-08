Bed Bath & Beyond : soutenu par la spéculation

Après avoir bondi de près de 25% hier, Bed Bath & Beyond est attendu en hausse à l'ouverture. Le titre du distributeur d'équipements pour la maison est soutenu par la spéculation. Le groupe tiendra ce mercredi une conférence téléphonique pour présenter une "mise à jour commerciale et stratégique". Selon le Wall Street Journal, la société, confrontée à des problèmes de liquidités et à une baisse des ventes et des marges, serait sur le point de conclure un prêt de près de 400 millions de dollars.