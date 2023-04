Bed Bath & Beyond : un parcours semé d'embûches jusqu'au dépôt de bilan

En mars, la société a déclaré qu'elle vendrait pour 300 millions de dollars d'actions afin de lever des fonds supplémentaires et qu'elle pourrait être amenée à déposer le bilan si elle ne parvenait pas à décrocher les fonds nécessaires.

Voici un aperçu des principaux événements survenus chez le détaillant au cours de l'année écoulée :

Date Développement

Le 7 mars, le président de GameStop, Ryan Cohen, annonce une participation de 10 % dans l'entreprise, proche de

2022 10 % du capital de la société et déclare qu'il veut que le détaillant

qu'il souhaite que le détaillant explore des alternatives stratégiques

stratégiques, y compris une vente totale.

25 mars : Bed Bath & Beyond et Cohen parviennent à un accord

2022 dans lequel trois nouveaux administrateurs rejoindront le

au conseil d'administration de l'entreprise et la recherche

d'autres solutions pour son unité "buybuy Baby".

13 avril, L'entreprise annonce une perte trimestrielle surprise en raison d'une baisse de 22 % des ventes.

2022 une chute de 22 % des ventes, qu'elle impute à des

des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement et à la baisse de la fréquentation des magasins.

29 juin, L'entreprise remplace son directeur général, Mark Tritton, dans le cadre d'un remaniement de la direction.

2022 Mark Tritton dans le cadre d'un remaniement de la direction visant à

pour inverser la tendance à l'effondrement de ses activités.

16 août, Les actions de l'entreprise font un bond de près de 30 % ; les analystes

2022 signalent une vente à découvert de l'action de la société.

18 août : l'action de l'entreprise plonge après qu'un document réglementaire

2022 montre que Cohen s'est retiré de sa position dans la

dans l'entreprise.

31 août : Bed Bath & Beyond décroche un financement de plus de 500 millions de dollars.

2022 de financement, suspend son projet de vente buybuy Baby,

annonce son intention de fermer 150 magasins, de supprimer des emplois

et de revoir sa stratégie de merchandising.

Le 04 septembre, le directeur financier Gustavo Arnal fait une chute de

2022 d'un gratte-ciel de Tribeca à New York.

ce qui sera plus tard considéré comme un suicide.

29 sept. L'entreprise affirme que les premiers signes montrent que les

2022 d'écouler les stocks excédentaires et qu'elle s'attend à ce que son flux de trésorerie

et s'attend à ce que son flux de trésorerie atteigne le seuil de rentabilité au quatrième trimestre.

au quatrième trimestre.

26 octobre, Sue Gove, PDG par intérim, conservera le rôle de PDG de 2022 de manière permanente, selon la société.

2022 de manière permanente, selon l'entreprise.

05 janvier, Bed Bath & Beyond se prépare à demander la protection de la

2023 la protection de la loi sur les faillites dans les semaines à venir.

Reuters, après que l'entreprise ait émis des doutes sur sa

sur sa capacité à poursuivre son activité.

de l'entreprise.

10 janvier, L'entreprise annonce une perte trimestrielle 2023 beaucoup plus importante que prévu et des ventes qui ont chuté d'un point de pourcentage.

2023 et des ventes qui ont chuté d'un tiers, ne parvenant pas à mettre un terme à l'hémorragie de trésorerie qui dure depuis des mois.

d'un tiers, ne parvenant pas à mettre un terme à l'hémorragie de liquidités qui dure depuis des mois et qui a conduit à des avertissements de faillite.

qui a conduit à l'annonce d'une possible faillite.

10 janvier, Bed Bath & Beyond annonce qu'elle va licencier plus de

2023 employés pour tenter de réduire les coûts.

11 janvier : les actions du détaillant font un bond de 69 %, puis de 2023 20 % après la cloche.

2023 de 20 % après la clôture de la bourse, les

investisseurs individuels, prolongeant ainsi le rebond de l'action

des plus bas de plusieurs décennies atteints plus tôt et relançant

d'autres actions de la même famille.

Le 18 janvier, CNBC rapporte que l'entreprise est en pourparlers

2023 avec des acheteurs et des créanciers potentiels.

26 janvier, Bed Bath & Beyond déclare avoir reçu de la banque JPMorgan Chase un avis de

2023 défaut de paiement de son prêt auprès de JPMorgan Chase Bank

N.A., ce qui entraîne une chute de 22 % de ses actions.

Le 27 janvier, Bloomberg News rapporte que les efforts de l'entreprise pour

2023 trouver un acheteur avant un probable dépôt de bilan

sont dans l'impasse.

Le 30 janvier, Reuters rapporte que l'entreprise demande la protection de la

2023 la protection de la loi sur les faillites dès cette semaine, et

négocie un prêt avec la société d'investissement Sixth Street.

Street.

Le 6 février, la société déclare dans un document qu'elle prévoit de lever environ 1 milliard de dollars par le biais d'une offre d'actions.

2023 environ 1 milliard de dollars par le biais d'une offre de

d'actions privilégiées et de bons de souscription afin d'éviter la

de la faillite.

Le 7 février, le détaillant déclare qu'il a levé environ 225 millions de dollars dans le cadre d'une offre d'actions 2023 et qu'il pourrait obtenir 800 millions de dollars supplémentaires.

2023 et pourrait obtenir 800 millions de dollars supplémentaires au cours des

au cours des 10 prochains mois.

10 février : un document judiciaire publié sur le site web de la société de conseil Alvarez & Marsal montre que la société

Alvarez & Marsal, société de conseil pour 2023, indique que l'entreprise

va mettre fin à ses activités au Canada.

8 mars, L'entreprise indique qu'elle a levé 135 millions de dollars supplémentaires en

2023 une proposition d'actions et qu'elle était en train de

reconstruire son activité.

17 mars, Le détaillant cherche à obtenir l'approbation des actionnaires pour un

2023 pour un fractionnement d'actions dans une fourchette de 1 pour 5 à

1 pour 10.

30 mars : l'entreprise annonce son intention de vendre pour 300 millions de dollars

2023 de ses actions et avertit une fois de plus qu'elle pourrait

qu'elle pourrait être amenée à déposer le bilan.

Elle met également fin à son offre précédente d'actions privilégiées et de bons de souscription.

d'actions privilégiées et de bons de souscription.

Le 5 avril, le conseil d'administration de Bed Bath's demande aux actionnaires d'approuver

2023 le regroupement d'actions et déclare que si le plan

plan, la faillite serait imminente.

19 avril, Selon le Wall Street Journal, l'entreprise se prépare à déposer son bilan

2023 dès ce week-end, rapporte le Wall street Journal, citant des

le Wall Street Journal, citant des personnes familières de l'affaire.

23 avril, L'entreprise se place sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites

2023.