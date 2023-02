L'appétit pour le risque des investisseurs de détail s'améliore avec les valeurs IA en tête

Les investisseurs particuliers ont connu une mauvaise année en 2022, le portefeuille moyen terminant l'année en baisse d'environ 35 % par rapport aux sommets historiques, estimait précédemment Vanda Research.

Cependant, les investisseurs particuliers ont montré un regain d'intérêt au début de l'année 2023. Les entrées globales sur le marché boursier américain, bien que concentrées sur quelques noms, ont atteint des niveaux vus pour la dernière fois en 2020-21, selon Vanda Research.

Les actions des sociétés liées à l'intelligence artificielle ont grimpé en flèche après que la société américaine OpenAI, propriétaire de ChatGPT, un chatbot qui donne des réponses étonnamment humaines aux questions des utilisateurs, a obtenu un investissement de plusieurs milliards de dollars de Microsoft Corp.

Les actions de mèmes ont récupéré une partie des pertes de l'année dernière, tandis que les actions de plus grandes sociétés axées sur la technologie, telles que Nvidia et Tesla, ont également rejoint la mêlée.

L'indice composite Nasdaq, qui regroupe de nombreuses sociétés plus petites et plus spéculatives ainsi que les mégacaps, est en hausse de 13 % cette année, après une perte de 33 % en 2022. L'indice S&P 500 est en hausse d'environ 7 %.

"Nous avons définitivement vu l'appétit pour le risque revenir sur les marchés boursiers cette année", a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers.

GRAPHIQUE : Intelligence artificielle et valeurs mèmes (

BOOM DE L'IA

Les entreprises qui développent des outils d'intelligence artificielle ont été parmi les plus grands gagnants de la reprise, un mouvement qui, selon les observateurs du marché, est en partie dû aux investisseurs particuliers.

Parmi les grands gagnants figurent les actions de la société d'analyse BigBear.ai, qui ont augmenté de 500 % cette année, et le fabricant de puces Nvidia, en hausse de 50 %. Pendant ce temps, Alphabet, le parent de Google, et Microsoft se bousculent pour prendre de l'avance dans la course au prochain grand moteur de croissance.

Cinq des plus grands ETF d'intelligence artificielle, qui proposent une exposition aux entreprises impliquées dans le développement et la production de robots ou d'intelligence artificielle, ont augmenté leurs actifs à 4,27 milliards de dollars, soit une hausse de 18 % cette année, contre une hausse de 10 % pour l'ETF Invesco QQQ, qui suit le Nasdaq 100.

Entre-temps, les actions des premières valeurs mèmes GameStop et AMC Entertainment ont réduit leurs pertes après la chute de l'année dernière.

Les actions de Bed Bath & Beyond, qui ont grimpé jusqu'à 180 % début février, ont reculé de 19 % sur l'année, les investisseurs attendant de savoir si le détaillant en difficulté peut éviter la faillite.

GRAPHIQUE : Une autre époque (

CONDITIONS SERRÉES

De nombreux acteurs du marché sont prompts à établir des contrastes entre le rallye actuel des noms spéculatifs et l'envolée initiale des mèmes stocks en 2021.

Une comparaison clé est celle des rendements obligataires, qui proposent désormais une concurrence accrue aux actions après avoir atteint des sommets pluriannuels en 2022, lorsque la Fed a resserré sa politique monétaire. Les investisseurs ont récemment recalibré à quel niveau la Fed pourrait relever les taux cette année, au milieu des signes d'un marché de l'emploi plus fort que prévu.

"L'état actuel des choses est sans aucun doute plus difficile", ont déclaré les analystes de Vanda Research dans une note jeudi.

La campagne de hausse des taux de la Fed a resserré les conditions financières par rapport à il y a deux ans, l'indice national des conditions financières (NFCI) de la Fed de Chicago s'établissant à -0,36, contre -0,62 en 2021, signalant un resserrement des conditions financières.

GRAPHIQUE : Action des options (https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/jnvwyxzegvw/chart.png)

OPTIONS ACTION

Le retour à la prise de risque se manifeste par des volumes d'échanges record sur le marché américain des options.

La demande d'options d'achat, qui confèrent le droit d'acheter des actions à un prix fixe dans le futur, a dépassé celle des options de vente, généralement utilisées pour les paris baissiers, avec 1,15 option d'achat échangée pour chaque option de vente au cours du mois dernier, selon les données de Trade Alert.

Pourtant, cette mesure n'est pas aussi euphorique qu'en 2021, lorsqu'elle a atteint un sommet de deux calls négociés pour chaque put.

LES VENDEURS A COURT TERME Alors que les traders de détail se précipitent, les vendeurs à découvert - qui visent à réaliser des bénéfices en vendant des actions empruntées et en espérant les racheter plus tard à un prix inférieur - ont augmenté leurs paris, en particulier dans l'espace IA. "L'enthousiasme des investisseurs attire également les vendeurs à découvert qui sont sceptiques quant à certaines des valorisations qui en résultent", a déclaré Evan Niu, analyste chez Ortex, qui suit les données sur les intérêts à découvert en temps réel. L'intérêt à court terme pour C3.ai est proche d'un pic de 19% sur 8 mois. La société de logiciels d'IA Veritone, SoundHound et BigBear.ai affichent également une reprise de l'intérêt à découvert, selon les données d'Ortex.

Dans le même temps, les vendeurs à découvert s'accrochent à leurs paris contre Bed Bath & Beyond, avec un intérêt à découvert de 48,6 %, le plus haut niveau depuis 6 mois, selon les données d'Ortex.

GRAPHIQUE : Les vendeurs à découvert sentent le sang (https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/egpbyawkjvq/chart.png)