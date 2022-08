Le mème stock de Bed Bath & Beyond fait rage

Bed Bath & Beyond, dont 50,7 % de son flottant public est en position courte, a déclenché un signal de compression des positions courtes, selon la société d'analyse Ortex.

Un squeeze court se produit lorsqu'une flambée du prix d'un actif oblige les investisseurs baissiers à racheter des actions à un prix plus élevé pour limiter les pertes, ce qui a pour effet de stimuler la demande et de pousser le prix encore plus haut.

Les actions de la société d'ameublement ont été les plus échangées sur la plateforme de la société de courtage Fidelity, ce qui indique l'intérêt des investisseurs individuels.

L'action a grimpé jusqu'à 78,8 % à 28,60 $ au cours de la session et la négociation a été interrompue plusieurs fois pour cause de volatilité. Environ 189 millions d'actions ont changé de mains à 11h47 ET, soit plus de six fois le volume moyen mobile sur 30 jours de la société.

L'action est en hausse de 440 % jusqu'à présent ce mois-ci dans un rallye qui rappelle les gains vertigineux des actions de GameStop et AMC Entertainment au début de l'année dernière qui ont fait mal aux fonds spéculatifs qui avaient parié contre l'action.

Bed Bath & Beyond a ouvert en baisse après que B. Riley ait rétrogradé le titre à "vendre", affirmant que les actions se négocient à des "valorisations irréalistes".

Une autre action fortement vendue à découvert, la société de livraison de kits de repas Blue Apron, a bondi de près de 20 % à 5,50 $.