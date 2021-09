Les actions de Bed Bath & Beyond chutent de 30 % en raison des difficultés de la chaîne d'approvisionnement.

Ces derniers mois, les détaillants ont dû faire face à la congestion des ports et à l'escalade des coûts de transport en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, alors que l'augmentation des cas de coronavirus réduisait les espoirs d'une reprise économique rapide et d'une saison des fêtes solide.

"Nous avons pris des mesures très énergiques pour faire du fret un point de pression dans notre activité", a déclaré le président-directeur général Mark Triton lors d'une conférence téléphonique postérieure à la publication des résultats, en faisant référence à l'inclusion de l'augmentation des coûts de fret dans les prévisions de la société.

"Nous avons pris un certain nombre de mesures de tarification, mais je pense que nous n'avons pas été assez agiles et que nous en avons payé le prix. Et c'est quelque chose que nous corrigeons également pour le troisième et le quatrième trimestre."

Triton a déclaré que l'entreprise était en proie à des défis "omniprésents" en matière de chaîne d'approvisionnement et à l'inflation des coûts, qui a grimpé en flèche au fil des mois, grignotant le bénéfice du détaillant au cours du trimestre.

Les actions de Bed Bath & Beyond ont atteint jeudi leur plus bas niveau depuis près d'un an, les craintes liées à la variante Delta ayant nui au trafic dans des États clés, notamment la Floride, le Texas et la Californie en août, le mois le plus important du trimestre.

Cela a également conduit la société à ne pas atteindre les prévisions de ventes et de bénéfices pour le trimestre clos le 28 août.

Le détaillant basé dans le New Jersey prévoit un bénéfice ajusté compris entre 0,70 et 1,10 dollar par action, ce qui est inférieur à sa fourchette précédente de 1,40 à 1,55 dollar par action.

Il s'attend également à ce que les ventes nettes pour l'ensemble de l'année se situent entre 8,1 et 8,3 milliards de dollars, ce qui est inférieur à la fourchette précédente de 8,2 à 8,4 milliards de dollars.

Les actions de Bed Bath & Beyond étaient en baisse de 25,6 % à 16,50 $ à 10 h 51 HE, effaçant tous les gains réalisés cette année.