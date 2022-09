Les investisseurs de Bed, Bath & Beyond surveillent le panorama des marchandises pendant la baisse des ventes

Les investisseurs de Bed Bath & Beyond suivront de près les résultats du deuxième trimestre du détaillant d'articles pour la maison, jeudi, afin d'obtenir des indices sur la façon dont les clients réagissent à sa refonte de la marchandise.

La saison des fêtes sera le moment décisif pour Bed Bath & Beyond de montrer aux acheteurs que son nouvel assortiment de produits vaut la peine de se rendre dans l'un de ses 770 magasins, a déclaré Liza Amlani, consultante en commerce de détail basée au Canada.

"Maintenant plus que jamais, il est essentiel d'établir un lien avec le consommateur et de vendre autant de produits à plein prix que possible", a déclaré Liza Amlani.

Le détaillant n'envisage pas actuellement la faillite, a déclaré à Reuters la semaine dernière une source familière avec la question, en raison d'un prêt récent qui devrait permettre à l'entreprise de poursuivre ses activités jusqu'en 2023.

Les analystes s'attendent à ce que les ventes des magasins comparables de Bed Bath & Beyond chutent de 22,8 % au deuxième trimestre, selon les estimations de Refinitiv, même si la société a réussi à décrocher un financement de 500 millions de dollars avant la période des fêtes. Fin août, la société avait préannoncé une baisse des ventes comparables de 26 % pour le deuxième trimestre.

Bed Bath & Beyond a refusé de commenter ses stratégies de merchandising.

Bed Bath & Beyond n'est généralement pas considéré comme un détaillant de choix pour les achats de vacances et est plus connu comme une destination pour les achats dans les dortoirs et les appartements ; cependant, la société a préparé son inventaire avec des décors saisonniers pour profiter de la saison des achats.

Leur plus grand défi sera leur assortiment de produits, a déclaré Amlani. Le produit, le prix et les promotions de Bed Bath & Beyonds ne sont pas alignés.

Les clients délaissent les marques propres de Bed Bath & Beyond au profit des produits de marque nationale.

Mara Sirhal, chef du merchandising de Bed Bath & Beyond, a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs en août qu'elle s'attendait à ce que le rééquilibrage de leur assortiment entre les marques nationales et les marques propres aux magasins prenne plusieurs trimestres.

Les investisseurs porteront également une attention particulière à sa stratégie de rabais. Les populaires coupons de réduction de 20 % de Bed Bath & Beyond ont conditionné le client à s'attendre à des démarques, a déclaré Mme Amlani, ce qui peut être dangereux à un moment où une entreprise essaie de stimuler ses ventes et d'élargir ses marges bénéficiaires brutes, qui étaient de 23,8 % au premier trimestre.

Depuis le mois d'août, Bed Bath & Beyond a publié des offres d'emploi pour des analystes de la tarification et de l'assortiment, un directeur de la fidélisation ainsi que des experts en contrôle des stocks afin d'élaborer des stratégies de tarification optimales, d'accroître l'engagement des clients, de développer son programme de fidélisation multimarque et de stimuler les ventes, selon son site Web des carrières.

Elle s'associe à la société de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de planification de la vente au détail Blue Yonder pour développer des groupes de magasins et optimiser les assortiments", indique une offre d'emploi de Bed Bath & Beyond.

Blue Yonder et Bed Bath & Beyond n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le partenariat.

Les analystes de la maison de courtage UBS prévoient que Bed Bath & Beyond utilisera environ 1,5 milliard de dollars de liquidités au cours des huit prochains trimestres. En plus de ses problèmes de liquidités, la société a annoncé plus de 150 fermetures de magasins, est revenue sur ses efforts pour vendre sa chaîne de produits pour bébés buybuy Baby et a mis fin à trois de ses marques appartenant à des magasins.

La directrice générale intérimaire Sue Gove, qui a hérité de la société en juin, devrait rester à son poste pendant au moins un an. Elle est chargée de rembourser une partie du prêt de plusieurs millions de dollars de l'entreprise, d'approvisionner les magasins en marques nationales recherchées par les clients et de réorganiser la stratégie de promotion. (Reportage d'Arriana McLymore à New York ; Reportage supplémentaire de Mike Spector à New York ; Édition de Josie Kao)