Beerenberg AS est un fournisseur norvégien de services de maintenance et de modification sur le plateau continental norvégien, et un fournisseur mondial de produits d'isolation. Le groupe Beerenberg comprend la société mère Beerenberg AS et les filiales Beerenberg Holding AS, Beerenberg Services AS, Beerenberg Industri AS, Remotion AS, Beerenberg Solutions Poland, Beerenberg Korea Ltd, Beerenberg Singapore Ltd, Beerenberg UK Ltd, Beerenberg Holding (Thailand) Co. LTD et Beerenberg Thailand Ltd. Le groupe fournit une expertise et une technologie ainsi que des services d'ingénierie et d'inspection dans les domaines du traitement de surface, de la protection passive contre l'incendie, de l'isolation, de l'architecture et des intérieurs, des échafaudages, des techniques d'accès par corde et des habitats, ainsi que de l'usinage mobile, de la découpe et du démantèlement. Ses principaux domaines d'activité ont été divisés en deux segments : Maintenance, modifications et opérations et Projets de construction et de modification.

Secteur Construction et ingénierie