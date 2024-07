Beewize SpA, anciennement connue sous le nom de FullSix SpA, est une société basée en Italie engagée dans le secteur de la transformation numérique. La société se concentre principalement sur l'intégration de services de transformation numérique, de marketing, de communication et de plateformes IoT avec la conception d'infrastructures et les réseaux de télécommunications intégrés. Les activités de la société comprennent des services de conseil en communication, des services de marketing interactif, la conception et le développement de portails Internet, la conception et l'exécution de campagnes publicitaires, et l'évaluation de la performance des campagnes de communication. Ses services sont proposés à des secteurs tels que la pharmacie et les soins de santé, l'automobile, les GDO et GDS, l'alimentation et l'hôtellerie, l'énergie et les services publics, la mode et le luxe, l'industrie manufacturière et les services financiers, entre autres. L'entreprise opère au niveau local.

Secteur Publicité et marketing