FullSix SpA est une société holding basée en Italie qui fournit des services de commerce électronique et de marketing en ligne. Elle divise ses activités en trois secteurs. Le secteur Marketing relationnel et publicité (RM&A) comprend les activités de communication permettant au client de communiquer la valeur de sa propre marque et de ses produits directement à ses consommateurs de manière personnalisée. Le secteur Media & Research (M&R) présente la planification et la négociation des budgets publicitaires des clients sur Internet et l'exécution des études de marché commandées par le client, réalisées à travers les canaux on line et off line. Le secteur Mobile Services & Consultancy (MS&C) se concentre sur la certification de terminaux et sur la planification, la conception, la gestion et l'optimisation de réseaux mobiles en Italie et au Brésil. FullSix SpA opère à travers des filiales directes, telles que FullMobile Srl, Sems Srl et Retis do Brasil Tecnologia de Informacao Ltda.

Secteur Publicité et marketing