(Alliance News) - Les titres suivants sont les meilleures et les pires performances du Small-Cap mercredi après-midi sur la Piazza Affari.

----------

FTSE SMALL CAP - GAGNANTS

----------

Unieuro augmente de plus de 36% à 11,24 euros par action. Fnac-Darty SA et Ruby Equity Investment Sàrl ont annoncé mardi soir qu'ils ont conclu un accord d'investissement pour promouvoir conjointement une offre publique d'achat volontaire pour l'achat et l'échange des 19,8 millions d'actions ordinaires d'Unieuro Spa non encore détenues.

L'offre vise à retirer les actions d'Unieuro de la cote d'Euronext Milan.

----------

Le Groupe Giglio augmente de 17% à 0,37 EUR par action. La société a annoncé le lancement d'OMNIA. La nouvelle plateforme technologique avancée, basée sur l'intelligence artificielle, représente la fusion innovante et l'évolution des deux plateformes propriétaires du Groupe Giglio, Flex et Nimbus, et offre une approche intégrée de bout en bout pour la gestion du processus d'achat physique et en ligne, de la phase initiale de la commande à la livraison finale.

----------

FTSE SMALL CAP - LOSERS

----------

Eems a chuté de 5,6 pour cent à 0,20 EUR par action. La société a annoncé mardi soir que l'ensemble du conseil d'administration avait démissionné avec effet à la date de reconstitution de l'organe administratif de la société, qui sera réélu le 29 août par l'assemblée des actionnaires.

Tous les administrateurs - à l'exception de Stefano Modena et Fabio Ramondelli, nommés par cooptation respectivement le 20 mai et le 18 juin - ont été nommés par l'assemblée des actionnaires du 8 juin 2023 pour les exercices 2023-2025 et choisis sur la seule liste présentée par l'actionnaire de contrôle Gruppo Industrie Riunite Srl.

Les démissions sont liées au récent changement de contrôle de Gruppo Industrie Riunite, qui a été acquis par LIL Finingest Srl, et sont fonctionnelles pour permettre la nomination d'un nouvel organe administratif qui peut refléter la nouvelle structure de contrôle de la société.

----------

Beewize abandonne 4,5% à 0,64 EUR par action. L'action a chuté de 9,2% au cours du dernier mois et de 0,3% au cours de la dernière année, alors qu'elle a gagné 33% au cours des six derniers mois.

----------

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.