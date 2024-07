Befesa SA est une société de services basée au Luxembourg, spécialisée dans la collecte et le recyclage des poussières d'acier et des résidus d'aluminium, ainsi que dans la fourniture d'autres services connexes et de logistique. Ses activités commerciales sont divisées en deux segments : Les services de recyclage des poussières d'acier et les services de recyclage des scories salines d'aluminium. Le segment des services de recyclage des poussières d'acier se concentre sur la collecte et le recyclage des poussières d'acier et autres résidus d'acier générés par la production d'acier brut, inoxydable et galvanisé, ainsi que sur la production d'oxyde de waelz et d'autres métaux. Le segment des services de recyclage des scories salines d'aluminium comprend le recyclage des scories salines et des revêtements de cuves usagées, la récupération et la vente de sel, de concentré d'aluminium et d'oxydes d'aluminium, ainsi que la production d'alliages d'aluminium secondaire pour les industries de la construction et de l'automobile.