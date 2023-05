Les coûts élevés pèsent sur le recycleur industriel Befesa - L'action s'effondre

LUXEMBOURG (dpa-AFX) - Befesa, le recycleur industriel, est confronté à des dépenses élevées pour la fonte de zinc et le charbon à coke. En raison de ces coûts élevés, le bénéfice d'exploitation (Ebitda) corrigé d'un poste spécial devrait être cette année jusqu'à 7% supérieur ou inférieur à celui de l'année dernière, a annoncé l'entreprise jeudi à Luxembourg. Sur le marché boursier, ces nouvelles ont été accueillies par une baisse du cours.

L'action Befesa a perdu par moments environ douze pour cent dans la matinée et a atteint son niveau le plus bas depuis novembre, à 34,50 euros. En fin de matinée, elle était encore en baisse de plus de six pour cent à 36,74 euros, mais restait ainsi l'un des plus gros perdants du MDax.

Pour l'année en cours, la direction de Befesa s'attend à un résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) compris entre 200 et 230 millions d'euros. La fourchette visée se situe donc uniformément autour de la barre des 215 millions d'euros - le résultat que Befesa avait réalisé en 2022 sans l'effet unique d'une acquisition américaine. Les analystes interrogés par l'agence de presse Bloomberg étaient jusqu'à présent plus optimistes pour 2023 et prévoyaient en moyenne un bénéfice d'exploitation de 236 millions d'euros.

Dès le premier trimestre, les coûts élevés ont eu un impact significatif sur les résultats. Le chiffre d'affaires a certes augmenté de 23 % par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 322 millions d'euros, principalement grâce aux activités aux États-Unis. Toutefois, le bénéfice d'exploitation - corrigé de l'effet spécial - a baissé de 18 pour cent à un peu plus de 50 millions d'euros. Le bénéfice net a même chuté de 44 pour cent pour atteindre 15 millions d'euros.

Befesa explique cette évolution principalement par la baisse des prix sur le marché du zinc. D'un autre côté, les salaires des fondeurs de zinc étaient 19 pour cent plus élevés que l'année précédente et les prix du charbon à coke restaient élevés. Dernièrement, ils étaient 41% plus élevés que l'année précédente, ce qui a eu des conséquences négatives sur l'activité de la poussière d'acier.

En revanche, l'entreprise a enregistré un certain soulagement pour le gaz et l'électricité. Les prix ont baissé et se sont stabilisés au premier trimestre, selon l'entreprise. Cela a eu un effet positif sur les activités liées aux scories de sel d'aluminium./stw/mis/jha/