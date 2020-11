ACT OF LOVE: manifeste artistique sur le site du Quatuor au cœur du quartier Nord à Bruxelles

23 novembre 2020

Un chantier en interaction avec son environnement à travers l'art :

nouvelle œuvre monumentale signée Bold

Bruxelles, 23 novembre 2020 - Pour le troisième volet de la préfiguration artistique du projet Quatuor, Befimmo invite le duo Bold à s'exprimer sur la palissade du chantier du futur bâtiment à travers une installation monumentale accessible au public à partir du 23 novembre 2020.

ACT OF LOVE : un manifeste en faveur de l'amour

« Il nous a semblé important aujourd'hui de partager un manifeste qui interpelle chacun d'entre nous à travers une invitation à réveiller et à manifester l'amour que chacun porte en soi » précise le duo Bold, dont l'installation artistique permet de se voir directement dans l'œuvre grâce à un dispositif de fonds en miroirs.

Avec cette installation située sur le long du boulevard Baudouin, « nous souhaitons interpeller sur notre rôle individuel en tant que vecteur positif et responsable de transmission de l'amour au quotidien » rajoute encore le duo.

L'oeuvre se veut également une réalisation technique complexe puisqu'elle est réalisée avec plus de panneaux en miroir sur lesquels sont aposées des lignes de couleurs de manière géométrique, complétées par des rehausses en relief afin de donner un dynamisme complémentaire à l'installation.

« À travers cette œuvre nous ouvrons un dialogue émotionnel entre le Quatuor et la population qui s'entrecroise dans et autour du bâtiment. Le symbole universel du cœur et la construction graphique de l'œuvre vise à interpeler directement chaque passant dans la rue. C'est un territoire d'expression que nous connaissons et que nous affectionnons particulièrement de part notre vécu et de part nos références» précise Bold.

Une carte blanche à l'initiative de Befimmo

Ce projet est à l'initiative de Befimmo, acteur immobilier engagé dans la re-dynamisation et l'évolution constante du quartier Nord à Bruxelles, notamment à travers l'association UP4NORTH.

« Ce message fort, positif et directement accessible à tous imaginé par Bold fait directement écho à nos engagements sociétaux » préciseCaroline Kerremans, responsable Communication de Befimmo. « Aujourd'hui plus que jamais, notre priorité est la mise en œuvre de chantiers exemplaires mais également de proposer des espaces de vie et de travail de qualité qui se distinguent par des aménagements responsables et stimulant le dialogue et l'interaction » précise encore Caroline Kerremans.

Une oeuvre signée par le duo bruxellois Bold

Bold est un studio de design bruxellois fondé en 2010 par Olivier Gillard et Vincent Losson.

Leur langage visuel s'appuie sur une connaissance de l'histoire de l'art et de la culture pop, ainsi que sur leur engagement dans la recherche de l'excellence en design.

Au cours des dix dernières années, le duo a eu l'occasion de collaborer avec des artistes de renommées internationales tels que Stromae, Angèle, Herbert Grönemeyer et Lous And The Yakuza, pour n'en citer que quelques-uns. Il travaille également étroitement avec la marque créative Mosaert.

Le duo a signé la direction artistique de nombreux restaurants et bars ainsi que le développement du scénographie pour la rétrospective Keith Haring à Bozar.

Quatuor : 3e épisode d'une préfiguration artistique initiée en 2018

Befimmo, qui célèbrera son 25e anniversaire en novembre 2020, a pris l'initiative d'accompagner la mise en œuvre du chantier du Quatuor par une préfiguration artistique dès les premières phases de sa construction.

Les installations réalisées précédemment par les artistes Arnaud Kool (septembre 2018 - mars 2019)et Céleste Gangolphe (avril - septembre 2020) ont été saluées positivement. Ces œuvres éphémères offertes au grand public ont permis de contribuer au dialogue et aux abords du projet.

Outre la palissade, une autre artiste bruxelloise bien connue se joindra au projet du Quatuor en recevant carte blanche pour la décoration de l'espace de coworking, Silversquare Kanal. Pour vous donner un indice : cette artiste n'est pas étrangère à l'univers de Bold. Plus d'information à ce sujet sera dévoilée très prochainement…

Le bâtiment Quatuor est un complexe de ±60.000 m², stratégiquement situé dans la zone Nord de Bruxelles, face au centre-ville, à proximité du métro et de la Gare du Nord. Quatuor accueillera notamment des espaces de bureaux (actuellement préloué à 49%), l'espace de coworking de 7.000 m² « Silversquare Kanal » et offrira une grande variété de services à ses occupants parmi lesquels des magasins, restaurants, une agence bancaire, salle de sport, douches et casiers, parking sous-terrain et dont 1/3 des places seront réservés aux voitures électriques.

Quatuor acceuilliera ses premiers locataires durant le deuxième semestre de 2021. Silversquare ouvrira pour se part les portes de son nouvel espace de coworking au debut de l'année 2022.