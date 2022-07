Faisant suite à la revue complète de son empreinte carbone1 et à l'intégration de toutes ses filiales conformément au GHG protocol, Befimmo obtient la validation de ses objectifs Science-Based Targets (SBT). A travers ces objectifs, l'entreprise s'engage à réduire les émissions absolues de CO 2 e liées aux scopes 1 et 2 de 50% d'ici 2030, par rapport à l'année de référence 2018. Befimmo rejoint ainsi les quelques entreprises belges à obtenir la validation de ses objectifs par la SBTi.

L'Accord de Paris et le récent 6ème rapport d'évaluation du GIEC ont mis en évidence la nécessité de limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2, de préférence à 1,5 degré Celsius, par rapport au niveau préindustriel. L'exploitation et la construction des immeubles représentent près de 40% (28% et 11%) des émissions mondiales de CO 2 e liées à l'énergie. Il est donc primordial pour Befimmo et l'ensemble du secteur immobilier de contribuer à l'atténuation du changement climatique à travers des objectifs forts et ambitieux.

UNE MÉTHODOLOGIE RECONNUE

L'organisation Science-Based Target initiative (SBTi), initiée par plusieurs organisations non-gouvernementales, a pour but d'inciter les entreprises à adopter des trajectoires bas-carbone, appelées Science-Based Targets. La SBTi s'appuie sur des méthodologies basées sur la science et promeut l'utilisation des SBT par des entreprises.

Les émissions générées par une entreprise sont classées en 3 catégories ou « scopes » bien définis dans le standard GHG protocol :

• Le scope 1 : émissions directes provenant de sources détenues ou contrôlées par l'organisation (ex: la consommation de combustibles fossiles pour le chauffage des bâtiments maîtrisés par Befimmo)

émissions indirectes provenant de la production d'électricité achetée, de vapeur, de chauffage et de refroidissement consommés par l'organisation • Le scope 3 : toutes les autres émissions indirectes qui se produisent dans la chaîne de valeur d'une entreprise. (dans le cas de Befimmo, il s'agit par exemple des émissions liées aux chantiers et projets de construction et rénovation)

DES OBJECTIFS AMBITIEUX

Scopes 1 & 2

En suivant les recommandations de la SBTi, Befimmo s'est fixé l'objectif de réduire ses émissions absolues de CO 2 e liées aux scopes 1 et 2 de 50% d'ici 2030, par rapport à l'année de référence 2018.

Scope 3

Du point de vue des Sciences Based Target, Befimmo est considérée comme une petite entreprise (moins de 500 personnes), et n'a donc pas l'obligation de se fixer des objectifs de réduction des émissions de CO 2 e à atteindre pour le scope 3. Cependant, étant donné qu'une très grande partie des émissions totales de Befimmo relève du scope 3, la société s'engage à effectuer une réduction absolue de 2,5% par an jusqu'en 2030 sur 2⁄ 3 de ses émissions du scope 3 (par rapport à l'année de référence 2018), conformément aux recommandations de la SBTi pour le scénario 1,5°C.

Befimmo est consciente qu'une grande partie de ses émissions est liée aux projets de (re)développement qu'elle initie. Elle réalise donc systématiquement des analyses de cycle de vie de ses projets et utilise les résultats de ces analyses pour réduire autant que possible l'impact carbone sur l'ensemble du cycle de vie des immeubles qu'elle met sur le marché.

La validation des objectifs SBT de Befimmo par le SBTi constitue une nouvelle reconnaissance forte de l'engagement et du travail de toutes nos équipes au quotidien. Cela représente une étape supplémentaire vers l'objectif ultime de contribuer au zéro carbone net en 2050 et nous conforte dans notre ambition de créer des immeubles hautement performants, centrés sur l'utilisateur et flexibles. - Jean-Philip Vroninks, CEO de Befimmo.

La reconnaissance de nos objectifs SBT par la SBTi s'inscrit dans la stratégie ESG globale de Befimmo, qui comprend de nombreuses autres initiatives. Pour plus d'informations par rapport à ces initiatives, veuillez consulter le rapport ESG.