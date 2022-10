Befimmo SA: Déclaration de transparence

BPG Holdings Group (US) Holdings Inc.

Conformément à la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité de participations importantes et à l'introduction dans les statuts de Befimmo SA d'un seuil statutaire de déclaration de 3%, Befimmo annonce avoir reçu, le 27 octobre 2022, une déclaration de transparence de la part de Brookfield. Cette déclaration est faite suite au franchissement, le 21 octobre 2022, du seuil de déclaration de 95% vers le haut. La situation avant et après cette transaction est résumée ci-dessous.

À propos de Befimmo:

Befimmo est un investisseur et opérateur immobilier et une Société Immobilière Réglementée (SIR). Notre portefeuille de qualité, constitué principalement d'immeubles de bureaux et d'espaces de coworking, est implanté à Bruxelles, dans les principales villes belges et au Grand-Duché de Luxembourg. Valorisé à environ 2,9 milliards €, il comporte 60 immeubles de bureaux et 10 espaces de coworking.

Befimmo désire créer des environnements où il fait bon travailler, se rencontrer, partager et vivre. Nous sommes un facilitateur d'entreprises, d'entrepreneurs et de leurs équipes. En partenariat avec notre filiale spécialisée Silversquare, nous exploitons des espaces de coworking et développons ensemble un réseau Belux d'espaces professionnels flexibles. Nous avons pour ambition de devenir un guichet unique qui propose aux institutions, entreprises, entrepreneurs et leurs équipes plusieurs formules de lieux de travail parfaitement adaptées à leurs besoins ainsi que toute la gamme de solutions garantes de l'environnement de travail hybride de demain.

Acteur responsable et bienveillant, nous proposons des espaces inspirants ainsi que les services et installations connexes au cœur de bâtiments durables. Nos trois engagements (« Fournir des espaces de travail et les repenser », « Transformer les villes » et « Être responsable ») balisent nos ambitions intégrées en matière de RSE, résumées dans notre Plan d'Action 2030.

Befimmo SA