Befimmo SA : Résultats Annuels 2020

RÉSULTATS ANNUELS 2020

Des résultats résilients pour 2020 et anticipation des changements

Befimmo | Résultats Annuels 2020 | Information réglementée | 18 février 2021 - 17h40

 Résultats financiers : o Juste valeur du portefeuille solide (+0,03%) (à périmètre constant, hors investissements, cessions et acquisition) o Valeur intrinsèque consolidée de 58,85 € par action (part du groupe) o Résultat net consolidé de 2,13 € par action (part du groupe) o EPRA earnings consolidé de 2,81 € par action (part du groupe)

 Fondamentaux solides de l'activité d'opérateur immobilier (94% des revenus consolidés) : o 73.410 m² loués en 2020, soit une augmentation de 20% par rapport à 2019 (hors ZIN) o LOI signée début 2021 pour un bail supplémentaire de 3.500 m² dans l'immeuble Quatuor o Portefeuille en exploitation :  Taux d'occupation en hausse et robuste de 95,2%  Longue durée moyenne pondérée des baux (jusqu'à leur prochaine échéance) de 7,2 ans  Perception des loyers de l'ordre de 99,7% depuis le début de l'année o Projets en cours :  Projets sous contrôle après des retards limités en raison de la crise sanitaire  Gestion proactive du risque d'occupation : taux de prélocation actuellement à 83% o Rotation du portefeuille :  252 milllions € de cessions réalisées globalement à leur juste valeur, IRR moyen hors effet de levier de 6,2% et une plus-value nette de 57 millions € sur investissement

 Anticipation des changements au travers du coworking (6% des revenus consolidés) et le concept « workspace as a service » : o Développement du réseau Belux, le nombre d'espaces de coworking sera doublé d'ici 2022 o Actuellement 7 espaces de coworking en exploitation (28.000 m²) o Taux d'occupation de l'espace de coworking mature de 75% (augmentation du nombre de « desks », porté à 3.028, venant de 2.037) o Taux de recouvrement annuel des factures mensuelles : 99,3%

 Structure financière saine : o La rotation du portefeuille a contribué à une diminution significative du ratio Loan-to-Value à 36,8% o Besoins de financement couverts, aucun nouveau financement n'étant nécessaire avant la fin du troisième trimestre 2022.

 Dividende 2020 : o Le solde de dividende est confirmé à 0,57 € brut par action, portant le dividende total de 2020 à 2,25 € brut par action

 Perspectives : o Prévision d'EPRA earnings de 2,10 € brut par action pour l'exercice 2021 Befimmo est en passe de réaliser une croissance de l'EPRA earnings. Sur la base du plan actuel, l'EPRA earnings devrait atteindre un niveau compris entre 3 € et 3,20 € par action d'ici 2025, potentiellement amélioré par des investissements supplémentaires.



Le Conseil d'administration de Befimmo SA s'est réuni le 17 février 2021 pour établir les états financiers annuels, arrêtés au 31 décembre 2020.

Base de consolidation

Toute référence au portefeuille, au patrimoine, aux données chiffrées ou aux activités de Befimmo doit s'entendre sur une base consolidée, compte tenu de ses filiales, sauf mention contraire expresse ou si le contexte exige une interprétation différente. Befimmo détient le contrôle exclusif de Silversquare Belgium SA et, par conséquent, Silversquare Belgium SA et ses filiales sont incluses dans le périmètre de consolidation global au 31 décembre 2020. Dans le présent communiqué de presse, les activités de Befimmo sont ventilées par secteur d'activité (opérateur immobilier et coworking).

Les résultats libellés en € par action sont calculés sur la base du nombre moyen d'actions non détenues par le groupe au 31 décembre 2020. Il s'agit de 27.048.907 actions.

Indicateurs immobiliers et EPRA guidelines

Les définitions des indicateurs immobiliers de Befimmo figurent à l'Annexe 4 du présent communiqué de presse. Elles font l'objet d'une note de bas de page à leur première occurrence. Befimmo s'inscrit pleinement dans la tendance à la standardisation du reporting - visant à améliorer la qualité et la comparabilité de l'information - en souscrivant aux EPRA reporting guidelines.

Alternative Performance Measures

Les Directives « Alternative Performance Measures (APM) » de l'ESMA (« European Securities Markets Authority ») sont d'application depuis le 3 juillet 2016. Les APM reprises dans ce Rapport sont identifiées par une note de bas de page lors de leur première occurrence. La liste complète des APM, leur définition, leur utilité et les tableaux de réconciliation y afférents figurent à l'Annexe 3 du présent communiqué de presse et sont aussi publiées sur le site Internet de Befimmo.

Des résultats résilients pour 2020 et anticipation des changements

Befimmo est parée pour le prochain chapitre de son histoire, fondée sur des bases solides

2020 a été une année inédite : le coronavirus a eu des répercussions immédiates et brutales dans le monde entier.

Le débat sur l'avenir des bureaux reste intense et les effets à long terme de la crise sanitaire actuelle sur la demande sont encore incertains. Nous sommes toutefois convaincus que le bureau, lieu indispensable d'interaction sociale et professionnelle, est l'outil essentiel pour adhérer à l'entreprise et à ses valeurs. Plus que jamais, le bureau sera dédié au travail d'équipe et à l'efficacité collective, tandis que le travail individuel se réalisera dans un lieu qui sied le mieux à l'utilisateur.

Nous avons été parmi les premiers à adopter cette philosophie et nous sommes prêts à répondre aux besoins évolutifs de nos utilisateurs grâce à la qualité de nos actifs et à notre gamme de solutions allant des baux à long terme aux contrats flexibles associés à des services et des facilités.

Fondamentaux solides de l'activité d'opérateur immobilier

En ces temps inaccoutumés, notre priorité reste avant tout la santé et la sécurité de notre équipe, de nos clients et de toutes les autres parties prenantes. Après avoir mis en place des mesures de sécurité et intensifié le dialogue avec les clients, nous avons instauré l'initiative « Breathe atWork» pour continuer à garantir un cadre professionnel à l'épreuve du COVID pour toutes nos parties prenantes.

En 2020, la crise sanitaire en cours a eu une incidence limitée sur la performance opérationnelle. Nos fondamentaux solides et la qualité de notre portefeuille ont permis d'augmenter le taux d'occupation à 95,2% et maintenir la durée moyenne des baux à 7,2 ans. Malgré le ralentissement de l'activité locative globale sur le marché, nos équipes ont réussi à signer de nouveaux baux et des renouvellements de baux pour 73.410 m², soit une augmentation de 20% par rapport à l'exercice précédent (hors ZIN).

entièrement couvert. Nous nous efforçons à poursuivre à ce rythme en 2021.

99,7% des loyers dus en 2020 ont été perçus. Ce pourcentage est conforme aux années normales.

L'objectif de 200 millions € de cessions fixé pour 2020 et 2021 a été atteint. Nous avons cédé pour 252 millions € d'actifs immobiliers à un IRR moyen sans effet de levier de 6,2% et une plus-value nette sur investissement de 57 millions €. Ces opérations confirment la capacité de nos équipes, l'appétit insatiable des investisseurs pour le marché des bureaux bruxellois et sa résilience en temps de crise. Ces cessions ayant été effectuées conformément aux dernières valeurs IFRS, elles confirment également la fiabilité de l'évaluation globale du portefeuille.

D'autres rotations du portefeuille devraient suivre. Nous avons fixé un objectif de 220 millions € pour 2021, mêlant des petits immeubles « non core » en province et des immeubles stratégiques « core » à Bruxelles ayant atteint une étape optimale de leur cycle de vie. Ces désinvestissements supplémentaires, en particulier les immeubles non essentiels en province, contribueront à concentrer encore davantage notre portefeuille sur des actifs de qualité supérieure recelant un fort potentiel de création de valeur. Le rythme des désinvestissements dépendra des opportunités d'investissement que Befimmo peut concrétiser.

En 2020, nous avons fait l'acquisition de l'immeuble Loi 52 (Bruxelles, quartier Léopold), qui est tout aussi stratégique que l'immeuble Loi 44 acquis un an auparavant, dans la mesure où il est voisin de l'immeuble Joseph 2 et permet un réaménagement particulièrement efficace et innovant au cœur du quartier européen.

Nous sommes ravis d'entamer l'exercice 2021 avec un nouvel investissement. Nous avons acheté l'immeuble Cubus au Grand-Duché de Luxembourg et sommes convaincus du potentiel de création de valeur de ce marché en général et de l'immeuble Cubus en particulier.

Nos projets de (re)développement restent sous contrôle, avec des retards limités liés à la crise sanitaire. En 2020, nous avons décroché des baux supplémentaires dans le projet Paradis Express, désormais préloué à 100%. Nous avons également préloué 3.950 m² dans le projet Quatuor à Touring et, après la signature d'une LOI pour un bail supplémentaire de 3.500 m² début 2021, le projet est actuellement préloué à 56%. Ces transactions mènent le taux de prélocation des projets de bureaux en cours à 83%, ce qui signifie que le risque d'occupation est presque

Anticiper des changements avec l'activité coworking

Depuis l'inauguration de l'espace Bailli en 2020, notre filiale Silversquare exploite désormais sept espaces de coworking en Belgique et au Luxembourg, soit une superficie totale de 28.000 m². En 2021, nous étendrons notre réseau avec l'ouverture de nouveaux espaces dans les immeubles Central Gate et Quatuor.

L'activité de coworking a fait preuve d'une grande résilience avec une augmentation globale du nombre de membres. Cependant, 2020 n'a pas été une année facile.

3