Befimmo SA : Résultats de l'Offre d'acquisition

l'Offrant de plein droit et les actionnaires concernés devront demander le paiement du prix de l'offre pour leurs actions à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Comme l'Offrant détient maintenant directement et indirectement plus de 95% des actions de Befimmo SA, l'Offrant a dépassé le seuil requis pour lancer un Squeeze-out simplifiée. L'Offrant a donc décidé de procéder à une réouverture définitive de l'offre pour acceptation. La réouverture aura l'effet d'un Squeeze-out simplifié et entraînera la radiation de la cotation de Befimmo SA.

Le Prospectus et son supplément (y compris le Mémoire en Réponse et son supplément et le formulaire d'acceptation), dont la version française a été approuvée et traduite en néerlandais et en anglais, est disponible sur les sites internet suivants :

Des copies papier peuvent être obtenues gratuitement aux guichets de BNP Paribas Fortis SA, agissant comme Banque-Guichet, ou commandées par téléphone au +32 2 433 41 13.

Exonération de responsabilité

Ce communiqué de presse ne constitue pas et ne doit pas être considéré comme constituant une offre au public d'acquérir, de vendre ou de souscrire, ou la sollicitation d'un ordre de vendre, d'acheter ou de souscrire, les actions de Befimmo, dans quelque juridiction que ce soit. L'Offre ne sera faite que sur la base du prospectus qui a été approuvé conformément à la loi du 1er avril 2007 sur les offres publiques d'acquisition. Aucune démarche ne sera entreprise pour permettre une offre publique d'acquisition dans une juridiction autre qu'en Belgique. Ni ce communiqué de presse ni aucune autre information relative aux sujets contenus dans le présent document ne peuvent être distribués dans toute juridiction où un enregistrement, une qualification ou toute autre obligation est en vigueur ou le serait, en ce qui concerne le contenu des présentes ou du présent communiqué. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois et règlements financiers de cette juridiction.

A propos de Befimmo:

Befimmo est un investisseur, opérateur et développeur immobilier et une Société Immobilière Réglementée (SIR). Notre portefeuille de haute qualité, performant et à usage mixte est implanté dans les centres-villes du BeLux en pleine croissance.

Befimmo a pour objectif de créer, construire et gérer des espaces de vie et de travail stimulants pour un avenir durable. Nous ambitionnons de créer et gérer des projets multifonctionnels de grande qualité dans des centres économiques, académiques et de recherche en croissance au BeLux. Notre partenaire interne de coworking, Silversquare, et notre partenariat avec Sparks nous permettent de proposer des lieux de coworking et de réunion sur mesure. Nous souhaitons accompagner nos clients tout au long de leur parcours immobilier et leur offrir une expérience ultime, telle l'enseigne unique à laquelle ils peuvent confier tous leurs besoins et attentes en matière de lieu de travail et de vie.

La priorité de création de valeur de Befimmo, est de mettre à disposition des espaces de vie et de travail intègres, hybrides et durables qui répondent aux tendances principales qui, dès aujourd'hui, façonnent le monde de demain. Les critères ESG sont devenus une extension naturelle de cette stratégie et nous poussent à l'innovation.

Le portefeuille de Befimmo est valorisé à environ 2,9 milliards € (au 30 juin 2022), il comporte 60 immeubles de bureaux et à usage mixte et 10 espaces de coworking

Befimmo SA