Befimmo : Silversquare inaugure son huitième espace de coworking

Un an après l'inauguration de Silversquare Bailli, Silversquare Central ouvre ses portes au cœur de Bruxelles, juste en face de la Gare Centrale. La machine tourne à plein régime : 65 % des bureaux privatifs disponibles sont déjà loués. Même une pandémie ne peut freiner l'essor du pionnier du coworking. « Notre ambition de disposer d'un réseau solide dans toute la Belgique d'ici quelques années est plus claire que jamais », déclare Axel Kuborn, l'un des deux fondateurs de Silversquare. « Le coworking n'a pas encore atteint son plafond. Le besoin d'une plus grande flexibilité a explosé, cette année, et nous y répondons en proposant une vaste gamme de solutions de bureau. Début 2022, nous ouvrirons un autre espace dans le quartier nord de Bruxelles avant de nous inviter à Liège, Anvers et Louvain-La-Neuve ».

MANIERA central, au Central

Silversquare travaille toujours avec des artistes et des designers de renom pour la décoration de ses espaces de coworking. Situé juste en face de la Gare Centrale de Bruxelles, le bâtiment fait la part belle aux créations d'artistes et d'architectes soigneusement sélectionnées et mises en valeur par le célèbre collectif d'artistes belges MANIERA. Sous la direction des fondateurs Amaryllis Jacobs et Kwinten Lavigne, divers designers, architectes et concepteurs ont uni leurs forces pour créer des meubles et des objets dignes d'un lieu de travail multifonctionnel de plus de 5.700 m², où peuvent travailler pas moins de 650 entrepreneurs. Silversquare Central est fait pour les entrepreneurs, par les entrepreneurs, entièrement selon la vision d'Alexandre Ponchon et Alex Kuborn, les deux fondateurs de Silversquare.

Bruxelles devient trop petite

Silversquare Bailli et Silversquare Central sont désormais terminés, mais Silversquare poursuivra son expansion à Bruxelles avec Silversquare Kanal, son neuvième projet dans notre capitale. Silversquare élargira ensuite ses horizons : Liège, Anvers et Louvain-La-Neuve seront les prochaines villes hôtes du pionnier belge du coworking. Elles n'ont pas été choisies au hasard. « Nous avons une stratégie ciblée pour choisir nos sites », explique Alexandre Ponchon, cofondateur de Silversquare. « Nous nous sommes délibérément concentrés sur Bruxelles (et Zaventem) dans un premier temps afin de créer une base solide à partir de laquelle nous pourrons nous étendre à d'autres grandes villes belges. D'ici la fin de l'année, la première partie de notre plan stratégique sera terminée et nous pourrons entamer la deuxième partie. C'est notamment grâce à notre partenaire Befimmo, spécialiste belge de l'immobilier de bureau, que nous pouvons continuer à investir dans de nouveaux espaces de coworking ».

Travailler dans des espaces de coworking

Retour au travail, au sens propre. Alors que la tempête provoquée par le coronavirus semble se calmer dans notre pays, il est à nouveau possible de se rendre physiquement au bureau. Le mot « bureau » doit toutefois s'envisager dans un contexte plus large qu'auparavant. Les confinements de l'année dernière ont, en effet, renforcé le phénomène du télétravail.

« Les bureaux ont certainement leur utilité, mais ils seront désormais utilisés différemment », affirme Alexandre Ponchon. « Ils deviendront des lieux de collaboration agréable, où la motivation et le bien-être sont stimulés. Ils se prêteront davantage à l'organisation de réunions importantes ou à des séances de brainstorming et moins au travail de bureau quotidien. Il faut un mélange de bureaux traditionnels, de travail à domicile et d'espaces de coworking : il y en a pour tous les goûts. Et c'est précisément ce mélange qui est au cœur du partenariat entre Silversquare et Befimmo : ensemble, nous formons un duo de choc dans le domaine des solutions de bureau. Central se profile comme notre vaisseau amiral, où toutes ces solutions se combinent ».

« Les espaces de coworking sont une alternative bienvenue pour les freelances. Dans l'économie freelance, le besoin d'aujourd'hui n'est pas nécessairement celui de demain. Les indépendants sont très flexibles et attendent les mêmes qualités de leur environnement de travail. Ils ont besoin de hubs où ils peuvent entreprendre (de manière créative). Mais nous nous adressons aussi aux PME », conclut Alex Kuborn. « Elles choisissent souvent nos bureaux privés et peuvent ainsi combiner une certaine discrétion avec l'effervescence d'un environnement de travail créatif et vivant. Pas moins de 70 % des recettes de Silversquare proviennent de bureaux privés pour 20 à 30 personnes ».

À propos de Befimmo

Befimmo est un investisseur et opérateur immobilier et une Société Immobilière Réglementée (SIR). Notre portefeuille de qualité, constitué principalement d'immeubles de bureaux et d'espaces de coworking, est implanté à Bruxelles, dans les principales villes belges et au Grand-Duché de Luxembourg. Valorisé à environ 2,7 milliards €, il comporte 63 immeubles de bureaux et 8 espaces de coworking.

Befimmo désire créer des environnements où il fait bon travailler, se rencontrer, partager et vivre. Nous sommes un facilitateur d'entreprises, d'entrepreneurs et de leurs équipes. En partenariat avec notre filiale spécialisée Silversquare, nous exploitons des espaces de coworking et développons ensemble un réseau Belux d'espaces professionnels flexibles. Nous avons pour ambition de devenir un guichet unique qui propose aux institutions, entreprises, entrepreneurs et leurs équipes plusieurs formules de lieux de travail parfaitement adaptées à leurs besoins ainsi que toute la gamme de solutions garantes de l'environnement de travail hybride de demain.

Acteur responsable et bienveillant, nous proposons des espaces inspirants ainsi que les services et installations connexes au cœur de bâtiments durables. Nos trois engagements (« Fournir des espaces de travail et les repenser », « Transformer les villes » et « Être responsable ») balisent nos ambitions intégrées en matière de RSE, résumées dans notre Plan d'Action 2030.

À propos de Silversquare

Silversquare est le pionnier des espaces coworking, fondés par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs. Ils collaborent avec des artistes et des designers pour donner un charisme supplémentaire aux lieux de travail. L'efficacité est une chose, mais l'atmosphère est tout aussi importante pour créer un environnement dans lequel les entrepreneurs peuvent être productif. Pour Silversquare, l'esprit d'entreprise est essentiel. Silversquare compte 40 employés enthousiastes et pas moins de 2 500 membres. Elle exploite huit espaces de coworking uniques à Bruxelles, Zaventem et au Luxembourg sur une surface totale de 32.700 m².