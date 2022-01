Befimmo : accueille FTI Consulting dans son immeuble Arts 56

« Nous avons été rapidement convaincus par l'immeuble Arts 56, car il répond à tous nos critères de sélection. Nous voulions nous associer à un propriétaire qui partage nos aspirations en matière de durabilité et qui pourrait nous accueillir sur un seul étage offrant un espace de travail flexible adapté au nouveau modèle de travail hybride. Le dernier facteur déterminant était l'emplacement. Situé au cœur de Bruxelles, à proximité des principales institutions européennes, Arts 56 est facilement accessible en transports en commun. Il nous permettra de recevoir nos clients et d'organiser nos futurs événements facilement. Certains membres du personnel ont déjà vu l'endroit et ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Je suis persuadé qu'Arts 56 apportera une base solide à notre future stratégie de croissance », déclare Hans Hack, Senior Managing Director et responsable du bureau de Bruxelles chez FTI Consulting.

Rénové en 2020, l'immeuble Arts 56 de Befimmo continue d'attirer de nouveaux locataires. FTI Consulting vient compléter une liste de locataires prestigieux tels que Cushman & Wakefield, l'ambassade d'Australie, le European Money Markets Institute (EMMI) et l'Union européenne de radio-télévision (UER).

« Nous sommes ravis d'ajouter FTI Consulting à notre portefeuille de locataires. Chaque entretien avec eux s'est avéré extrêmement collaboratif, ce qui a débouché sur un bail dans un immeuble qui leur convient parfaitement. Chez Befimmo, nous sommes convaincus que des bureaux flexibles et bien conçus sont primordiaux pour l'engagement du personnel et la culture d'entreprise. Nous avons hâte que FTI Consulting s'installe dans ses nouveaux bureaux et nous leur souhaitons beaucoup de succès à l'avenir », commente Cédric Mali, Chief Commercial Officer chez Befimmo.

ARTS 56, UN IMMEUBLE EMBLEMATIQUE AU CŒUR DE BRUXELLES

Arts 56 se situe dans le quartier d'affaires le plus prestigieux et dynamique de Bruxelles, près du célèbre Square de Meeûs. Doté d'une forte concentration d'institutions européennes, le quartier attire plusieurs entreprises prestigieuses.

Ce tronçon de l'avenue des Arts offre une vue imprenable sur la verdure et le centre de Bruxelles, non loin d'un des quartiers commerçants les plus fréquentés de la ville.

Arts 56 garantit un accès direct à tous les grands axes de circulation, d'entrée et de sortie de la ville. Dressé à l'intersection du ring intérieur et de la rue du Luxembourg, Arts 56 est aisément accessible en transports en commun. Il se situe à proximité de la station de métro Trône, d'un arrêt de bus et d'une station de vélos partagés. Les gares ferroviaires de Bruxelles-Luxembourg et Bruxelles-Central se trouvent à deux pas de l'immeuble.

Les nombreuses fenêtres et la hauteur libre confortable garantissent une débauche de lumière naturelle dans les espaces de travail. Rénové en 2020, Arts 56 compte parmi les plus grands immeubles de bureaux du quartier européen. Il offre ± 22.000 m² de surface locative brute, ± 4.000 m² de locaux d'archives et 397 emplacements de parking.

Arts 56 propose un large éventail de services à ses occupants. Le rez-de-chaussée comprend une réception, des douches, un box pour le dépôt et la réception de colis, une laverie et une grande salle de réunion commune. Les occupants ont aussi accès à un jardin privé. Le restaurant Green Kitchen propose des mets sains aux locataires de l'immeuble. Enfin, le coworking instaure une dynamique communautaire au sein de l'immeuble.

Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez la page dédiée à Arts 56.

À propos de Befimmo

Befimmo est un investisseur et opérateur immobilier et une Société Immobilière Réglementée (SIR). Notre portefeuille de qualité, constitué principalement d'immeubles de bureaux et d'espaces de coworking, est implanté à Bruxelles, dans les principales villes belges et au Grand-Duché de Luxembourg. Valorisé à environ 2,8 milliards €, il comporte 61 immeubles de bureaux et 8 espaces de coworking.

Befimmo désire créer des environnements où il fait bon travailler, se rencontrer, partager et vivre. Nous sommes un facilitateur d'entreprises, d'entrepreneurs et de leurs équipes. En partenariat avec notre filiale spécialisée Silversquare, nous exploitons des espaces de coworking et développons ensemble un réseau Belux d'espaces professionnels flexibles. Nous avons pour ambition de devenir un guichet unique qui propose aux institutions, entreprises, entrepreneurs et leurs équipes plusieurs formules de lieux de travail parfaitement adaptées à leurs besoins ainsi que toute la gamme de solutions garantes de l'environnement de travail hybride de demain.

Acteur responsable et bienveillant, nous proposons des espaces inspirants ainsi que les services et installations connexes au cœur de bâtiments durables. Nos trois engagements (« Fournir des espaces de travail et les repenser », « Transformer les villes » et « Être responsable ») balisent nos ambitions intégrées en matière de RSE, résumées dans notre Plan d'Action 2030.

À propos de FTI Consulting

FTI Consulting, Inc. est une société mondiale de conseil aux entreprises qui s'attache à aider les organisations à gérer le changement, à atténuer les risques et à résoudre les litiges : financiers, juridiques, opérationnels, politiques et réglementaires, de réputation et transactionnels. FTI Consulting emploie plus de 6.600 collaborateurs dans 29 pays. Les professionnels de FTI Consulting travaillent en étroite collaboration avec les clients pour anticiper, mettre en lumière et surmonter les défis commerciaux complexes et tirer le meilleur parti des opportunités. La société a généré un chiffre d'affaires de 2,46 milliards de dollars au cours de l'exercice 2020. Dans certaines juridictions, les services de FTI Consulting sont fournis par l'intermédiaire d'entités juridiques distinctes qui sont capitalisées séparément et gérées de manière indépendante. Pour plus d'informations, visitez www.fticonsulting.com.