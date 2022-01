Befimmo : et Silversquare signent un deal hybride avec Xerox au sein de l'Ikaros Park !

La société a en effet pris possession de 45 bureaux partagés au sein du coworking Silversquare Zaventem. Un showroom de 184 m² sera quant à lui installé d'ici mi-mars au numéro 15 de l'Ikaroslaan appartenant à Befimmo et permettra à l'entreprise de présenter à ses clients ses dernières innovations. Il s'agit donc d'une combinaison hybride reprenant un espace de bureaux traditionnels et un espace de coworking.

« Ce projet fait suite à l'orientation stratégique du groupe Xerox qui consiste à redimensionner ses structures pour adapter ses locaux à l'environnement de travail moderne. Le contexte international a de plus bousculé un certain nombre d'habitudes professionnelles favorisant le transfert vers un mode de travail flexible. Xerox s'adapte à ce contexte en cherchant à s'appuyer sur un environnement agréable qui nous donne la souplesse et la flexibilité, et favorisant le travail collaboratif. L'objectif était de trouver une adéquation entre l'image des locaux et celle du groupe : une entreprise tournée vers l'avenir, dynamique et moderne. L'outil proposé par Befimmo et Silversquare en est une bonne représentation et rassemble ces éléments recherchés », nous confie François Bourzeix, Président France, Belgique et Luxembourg chez Xerox.

« La signature de ce bail confirme l'intérêt des entreprises pour des solutions hybrides d'espaces de travail. Le monde du travail évolue constamment et l'évolution des besoins des entreprises exige une réponse adéquate. Avec notre filiale Silversquare, nous sommes capables d'apporter cette réponse, cette évolution vers des environnements de travail mixtes, centrés sur la collaboration et l'humain. », commente Cédric Mali, Chief Commercial Officer chez Befimmo.

Alexandre Ponchon, cofondateur de Silversquare : « Nous sommes extrêmement heureux et fiers qu'un acteur technologique international et de premier plan comme Xerox ait choisi la combinaison Silversquare et Befimmo pour leur nouveau lieu de travail. Ils ont ainsi opté pour une offre hybride synonyme de flexibilité et ne sous-estiment pas l'importance des bureaux comme lieux de rencontre. Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs futures aventures ».

2021, une très belle année pour l'Ikaros Park

Ce partenariat avec Xerox vient clôturer une année 2021 très positive pour l'Ikaros Park. Plus de 5.000 m² ont ainsi été loués via de nouveaux baux signés en 2021, avec entre autres l'arrivée de Smith & Nephew et d'Ahrs Group. Par ailleurs, des baux existants pour une superficie de près de 8.000 m² ont été prolongés. L'Ikaros Park affiche désormais un taux d'occupation de 85%.

A propos d'Ikaros Park

Le site Ikaros est l'endroit idéal pour travailler. Il est en constante évolution pour rendre votre lieu de travail plus efficace et plus productif et intègre les dernières technologies et tendances en matière d'espace de travail.

Le site offre également une large gamme de services mis à disposition par Befimmo :

• Un restaurant où les locataires peuvent manger un sandwich entre deux réunions, mais aussi profiter d'une pause lunch plus longue avec des clients ou des collègues,

• Une crèche pour les employés du site Ikaros,

• Une salle de fitness avec un encadrement personnel et de nombreux cours collectifs,

• Ainsi que des bornes de chargement électriques pour les voitures, des emplacements à vélos, des jardins et terrasses et des douches.

L'espace de coworking Silversquare Zaventem vient compléter l'offre du site Ikaros. Quoi de mieux que 2.600 m² d'espace inspirant pour vos réunions et pour stimuler votre créativité ?

