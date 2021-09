Befimmo : fait l'acquisition des étages de bureaux de la toute nouvelle Antwerp Tower au cœur de la ville d'Anvers

Befimmo est heureuse d'annoncer l'acquisition des étages de bureaux de l'Antwerp Tower dans lesquels Silversquare exploitera, à partir de mi-2022, son 10e espace de coworking. Située au cœur de la ville d'Anvers, à 500 m de la gare d'Anvers-Central, l'Antwerp Tower est un complexe résidentiel à la pointe développé par Matexi avec des rez-de-chaussée à usage mixte.

Anvers, un important centre d'affaires en Flandre

Avec cette transaction, Befimmo fait l'acquisition de son troisième bien à Anvers, un important centre d'affaires en Flandre. L'Antwerp Tower est située dans un emplacement privilégié à côté de l'opéra et à proximité de la gare d'Anvers-Central, du métro et du Meir, la rue commerçante la plus fréquentée de la ville. Les trois étages flambant neufs bénéficient d'une belle terrasse avec une vue magnifique sur la vie urbaine animée. Befimmo fait également l'acquisition de 20 places de parking.

Renforcer le réseau Silversquare

Après les récentes ouvertures de Silversquare Bailli et Central, il est temps d'explorer de nouveaux horizons ! Avec l'acquisition des deuxième, troisième et quatrième étages (5.600 m²) de l'Antwerp Tower, Befimmo a ouvert la voie à l'expansion de Silversquare à Anvers. Mi-2022, après l'ouverture de Silversquare Kanal dans le bâtiment Quatuor à Bruxelles, Silversquare s'installera à Anvers à un emplacement très stratégique.

Plus tard en 2022, Silversquare ouvrira ses portes à Liège. Le nouvel espace à Louvain-La-Neuve est prévu pour 2023.

« Nous avons une stratégie ciblée pour choisir nos sites », explique Alexandre Ponchon, cofondateur de Silversquare. « Nous nous sommes délibérément concentrés sur Bruxelles (et Zaventem) dans un premier temps afin de créer une base solide à partir de laquelle nous pourrons nous étendre dans d'autres grandes villes belges et au Luxembourg. »

Un monde du travail hybride

Le bureau de demain sera très différent de celui d'hier. « Ces dernières années, nous évoluons vers un monde du travail hybride dans lequel les employés partagent leur temps entre différents lieux, que ce soit au bureau, à la maison ou dans des espaces de coworking. Nous voyons clairement la nécessité d'une flexibilité accrue », déclare Jean-Philip Vroninks, CEO de Befimmo. « Nous développons un réseau Belux pour pouvoir répondre à cette demande croissanteen dehors de Bruxelles, ainsi que dans d'autres grandes villes belges et luxembourgeoises. »

« Avec l'Antwerp Tower, notre volonté est de donner un nouveau visage au quartier de l'opéra. Dans le bâtiment rénové, ce sont 240 appartements qui prendront place, de nombreux restaurants et commerces et un espace branché de co-working. Matexi est heureux, après Paradis Express à Liège, de pouvoir entamer une nouvelle collaboration avec Befimmo », ajoute Luc Van Rysseghem, Business Manager Antwerpen chez Matexi.

À propos de Befimmo

Befimmo est un investisseur et opérateur immobilier et une Société Immobilière Réglementée (SIR). Notre portefeuille de qualité, constitué principalement d'immeubles de bureaux et d'espaces de coworking, est implanté à Bruxelles, dans les principales villes belges et au Grand-Duché de Luxembourg. Valorisé à environ 2,7 milliards €, il comporte 63 immeubles de bureaux et 8 espaces de coworking.

Befimmo désire créer des environnements où il fait bon travailler, se rencontrer, partager et vivre. Nous sommes un facilitateur d'entreprises, d'entrepreneurs et de leurs équipes. En partenariat avec notre filiale spécialisée Silversquare, nous exploitons des espaces de coworking et développons ensemble un réseau Belux d'espaces professionnels flexibles. Nous avons pour ambition de devenir un guichet unique qui propose aux institutions, entreprises, entrepreneurs et leurs équipes plusieurs formules de lieux de travail parfaitement adaptées à leurs besoins ainsi que toute la gamme de solutions garantes de l'environnement de travail hybride de demain.

Acteur responsable et bienveillant, nous proposons des espaces inspirants ainsi que les services et installations connexes au cœur de bâtiments durables. Nos trois engagements (« Fournir des espaces de travail et les repenser », « Transformer les villes » et « Être responsable ») balisent nos ambitions intégrées en matière de RSE, résumées dans notre Plan d'Action 2030.

À propos de Silversquare

Silversquare est le pionnier des espaces coworking, fondés par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs. Ils collaborent avec des artistes et des designers pour donner un charisme supplémentaire aux lieux de travail. L'efficacité est une chose, mais l'atmosphère est tout aussi importante pour créer un environnement dans lequel les entrepreneurs peuvent être productif. Pour Silversquare, l'esprit d'entreprise est essentiel. Silversquare compte 40 employés enthousiastes et pas moins de 2.500 membres. Elle exploite huit espaces de coworking uniques à Bruxelles, Zaventem et au Luxembourg sur une surface totale de 32.700 m².

À propos de Matei

Depuis sa création en 1945, Matexi offre à tout un chacun la chance d'acquérir une habitation abordable, durable et de qualité. Sous la devise « Bienvenue chez vous », Matexi veut créer des quartiers qui sont une véritable source d'inspiration pour mieux profiter de la vie ensemble. Matexi possède des bureaux dans chaque province belge, ainsi que dans la Région de Bruxelles-Capitale, au Grand-Duché de Luxembourg et à Varsovie (Pologne).

Avec plus de 300 collaborateurs, Matexi développe actuellement 429 quartiers dans 290 villes et communes. En 2020, Matexi a réalisé un chiffre d'affaires de presque 400 millions d'euros. L'année dernière, le développeur de quartier a vendu un nombre record de 1.605 unités. Depuis sa création Matexi a livré un foyer à plus de 42.500 familles, réalisant ainsi un nombre de logements équivalent plus ou moins au nombre de logements à Uccle, voire même au double des habitations de Louvain-La-Neuve.

En tant que leader du marché, Matexi veut offrir des réponses adéquates aux évolutions et aux défis du marché du logement. Avec des projets tels que le Groen Kwartier (à Anvers, reconversion d'un hôpital militaire), Leopold Views (Evere, reconversion d'immeubles de bureaux), Antwerp Tower (reconversion d'un immeuble de bureaux emblématique de 26 étages), Bétons Lemaire (Ottignies, conversion de sites industriels), Green et Champ St Anne (Wavre), Les Promenades d'Uccle, La Clé des Champs (Bouge, éco-quartier), Quartier Bleu (Hasselt, nouveau quartier urbain le long de l'eau), I-Dyle (Genappe, éco-quartier), Caserne Léopold (Gand, reconversion d'un complexe militaire en quartier urbain) et Kolska od Nowa (Varsovie, développement d'un complexe d'appartements), Matexi prend les devants en termes de grands développements urbains, de reconversion et de construction durable.