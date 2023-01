Befimmo : finalise la vente d'immeubles arrivés à maturité et confirme ainsi son repositionnement stratégique

Comme annoncé dans son communiqué de presse du 31 octobre 2022, Befimmo a finalisé la vente des immeubles régionaux de son portefeuille Fedimmo. L'entreprise annonce par ailleurs avoir vendu la pleine propriété de l'immeuble Ocean House, situé dans la périphérie de Bruxelles, à un investisseur privé.

Ces ventes s'inscrivent parfaitement dans la nouvelle stratégie de Befimmo qui vise à vendre des bâtiments devenus non essentiels pour se concentrer sur des projets mixtes, durables et centrés sur l'utilisateur dans les grands centres urbains.

Achetés en 2006 à l'Etat belge, ces immeubles du portefeuille de Fedimmo sont désormais vendus. A travers cette vente, Befimmo cède environ plus de 100.000 m2 de bâtiments situés dans des villes régionales dans toute la Belgique.

Repositionnement stratégique

Les ventes et investissements susmentionnés illustrent parfaitement la nouvelle stratégie mise en place par Befimmo. D'une part, elle investit dans des immeubles mixtes et flexibles, bien situés et présentant un potentiel de création de valeur et d'autre part, elle cède les immeubles matures porteurs d'une cristallisation de valeur ou qui ne correspondent plus à sa stratégie. En témoignent ses investissements dans sa filiale Silversquare, qui compte désormais 10 espaces de coworking, et qui en ouvrira encore deux en 2023.

L'entreprise se concentre donc actuellement sur des nouveaux projets qui sont centrés sur l'utilisateur, de grande qualité, idéalement localisés, multifonctionnels et répondent aux plus hautes normes en termes de performance et de flexibilité.

Le repositionnement stratégique de Befimmo bat son plein. Notre mission principale est aujourd'hui d'acquérir, de développer et de gérer des écosystèmes durables de travail et de vie dans des villes en croissance tout en créant de la valeur pour ses parties prenantes. A cet égard, nous ne pouvons que nous réjouir des ventes des bâtiments Fedimmo et Ocean House, mais aussi des investissements dans notre filiale Silversquare. - Jean-Philip Vroninks, CEO de Befimmo.