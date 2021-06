Befimmo : Première coulée de béton circulaire dans le Benelux

La première coulée de béton circulaire du Benelux a eu lieu ce vendredi 11 juin. Les gravats revalorisés des anciennes tours du WTC sont réutilisés dans le ZIN, le projet innovant et multifonctionnel de Befimmo qui remplacera le WTC dans le Quartier Nord de Bruxelles. Pour mener à bien ce processus ingénieux, Befimmo s'est associé à De Meuter, ABR, CCB et au consortium 'Open Minds'. CCB est, par ailleurs, la première entreprise du Benelux, et la deuxième dans le monde, à avoir obtenu la certification internationale C2C argent pour son béton prêt à l'emploi. En misant sur la circularité, Befimmo s'est fixé des objectifs ambitieux dans le cadre du projet ZIN et joue un rôle de pionnier dans la voie vers un secteur de la construction plus vert.

30.000 tonnes de béton circulaire certifié C2C

« Chez Befimmo, nous sommes super fiers du fait que, pour la première fois dans le Benelux, du béton circulaire certifié C2C, soit utilisé en tant que fondement de notre projet ZIN », déclare d'emblée Jean-Philip Vroninks, CEO de Befimmo. Il s'agit en effet d'une grande première. Du vieux béton recyclé à un jet de pierre du chantier, qui revient quelques mois plus tard et après quelques traitements intermédiaires en un produit tout nouveau et de qualité. « Ce sont les autorités flamandes (le futur occupant de l'immeuble) qui nous ont incités à aller le plus loin possible dans la circularité. Nous avons relevé le défi et avons demandé à nos partenaires de montrer la voie vers un secteur de la construction plus vert. », explique Vroninks. À la demande de Befimmo, et pour boucler la boucle, CCB a été la première entreprise du Benelux et la deuxième dans le monde à obtenir la certification argent C2C (Silver C2C-Certified). Grâce au partenariat avec CCB, d'autres projets feront également usage de béton circulaire et Befimmo peut aussi utiliser et incorporer les agrégats recyclés dans du nouveau béton sur d'autres sites.

De l'ancien au nouveau béton en 7 étapes

30.000 tonnes de gravats ont été récoltés, triés, broyés et transformés en 3.500 tonnes d'agrégats A+. Ces agrégats de qualité ont à leur tour été intégrés dans du nouveau béton, et c'est ainsi que 30.000 tonnes de nouveau béton certifié C2C ont pu être produites. C'est la première fois en Belgique que ce processus est utilisé pour ces applications (dalles de compressions, dalles de plancher et dalles préfabriquées) à une telle échelle. Pour y parvenir, Befimmo a entrepris une collaboration avec différents partenaires établis à un maximum de 15km de distance les uns des autres et du projet ZIN.

Sept étapes sont nécessaires :

Étape 1 : Durant la phase de démantèlement des anciennes tours WTC, De Meuter a collecté et trié les gravats du socle et des tours.

Étape 2 : Les gravats triés ont été amenés par camions sur le site d'All Belgian Recycling (ABR).

Étape 3 : ABR a broyé, purifié et nettoyé les gravats pour obtenir des agrégats A+ de qualité. Ces agrégats sont stockés sur des plaques de béton sur le site jusqu'à leur transport.

Étape 4 : ABR amène les agrégats A+ chez CCB.

Étape 5 : Environ 30% du mélange est constitué d'agrégats recyclés. Pour ce procédé, le label Cradle to Cradle™️ Silver a été obtenu. Cela signifie, entre autres, que le béton est sain pour les personnes, respectueux de l'environnement et recyclable. La certification signifie également que CCB s'engage dans un processus d'optimisation car, outre le produit, elle implique l'intégration de toute une philosophie.

Étape 6 : Le nouveau béton est livré dans des bétonneuses au projet ZIN.

Étape 7 : Befimmo et le consortium 'Open Minds' (constitué de CFE, Van Laere, BPC et VMA) utilisent le nouveau béton pour la phase de reconstruction.

Conserver, réutiliser et recycler

Outre la réutilisation du béton, 95% des matériaux des anciennes tours du WTC seront conservés, réutilisés ou recyclés. Ainsi, 65 % des tours existantes sont préservés au niveau des étages souterrains, de même que les fondations et les noyaux de circulation. Plus de 1.000 tonnes de matériaux recevront une nouvelle vie ailleurs. Ce qui ne peut être conservé ou réutilisé se retrouve dans la filière du recyclage. En outre, la plupart des nouveaux matériaux (95% des matériaux utilisés dans les bureaux des autorités flamandes) seront certifiés C2C ou auront un label similaire.

ZIN est par ailleurs conçu dans une optique de changement. Il est flexible et s'adapte aux besoins actuels et futurs. Tous les éléments, à l'exception des planchers et de la façade, peuvent être aisément démantelés, pour permettre une réutilisation relativement facile de la base. Le projet uniformément dimensionné est prévu pour accueillir des logements, des bureaux et des fonctions hôtelières.

« Avec le projet ZIN et cette nouvelle manière de produire du béton, Befimmo joue un rôle de pionnier dans la voie vers un secteur du bâtiment plus vert. La collaboration entre privé et public joue dans ce cadre un rôle majeure. Les autorités flamandes nous ont incités à viser la durabilité dès la phase de démantèlement, pendant la construction et jusqu'à l'usage futur », déclare Jean-Philip Vroninks CEO de Befimmo

« Notre conscience écologique et sociale est un élément central de notre processus décisionnel - aujourd'hui et demain. L'obtention de la certification Cradle to Cradle™️ Silver prouve et souligne notre engagement », poursuit Philippe Frenay, Directeur Général Granulats & Béton chez CCB.

« Les secteurs de l'immobilier et de la construction sont actuellement responsables de 40 % des émissions mondiales de CO2. Nous sommes conscients de cette responsabilité. Grâce au recyclage et à l'approche circulaire, nous pouvons rendre nos méthodes de construction encore plus durables et efficaces. », conclut Raymund Trost, PDG de CFE Contracting.