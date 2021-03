Befimmo : Rapport Financier Annuel 2020

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020

ÉTATS FINANCIERS

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

ANNEXES

2

2020 a été une année de bouleversements.

Alors que le travail à domicile était déjà en augmentation avant la crise du COVID, les confinements successifs ont considérablement accéléré l'adoption du télétravail, créant souvent un virage à 180° dans les schémas de travail.

Beaucoup ont commenté et mesuré les avantages, mais ce phénomène nou-veau et répandu a également mis en évidence les limites de la vie profession- nelle au-delà du bureau et créé des situations compliquées et parfois absurdes.

Après avoir vécu la « nouvelle normalité » pendant près d'un an, les employeurs et leurs équipes ont eu le temps de réévaluer leurs priorités fondamentales et de déterminer ce dont ils ont vraiment besoin sur le lieu de travail.

WeAreOskar

WeAreOskar est un duo de créatifs et photographes basés à Bruxelles.

Il s'avère que la plupart des gens sont impatients de renouer des liens avec leurs collègues : pour partager des contacts réels et informels; créer un meil-leur équilibre, avec une frontière moins poreuse entre le travail et la maison; et profiter des avantages d'espaces flexibles qui s'adaptent à l'heure de la journée ou à la nature de la tâche.

Ils se spécialisent dans la photographie de nature morte avec une approche ludique et surréaliste.

Alors que les individus, les entreprises et les nations entières font leurs pre- miers pas prudents vers ce nouveau monde hybride du travail, Befimmo a plusieurs longueurs d'avance. Depuis des années, nous travaillons pour répondre aux besoins changeants des individus et des entreprises de toutes tailles : en proposant des espaces d'interaction sociale et professionnelle, dédiés au travail d'équipe et à l'efficacité collective, mais aussi à la concen-tration tranquille.

Leur vision esthétique est à la fois contemporaine et décalée et se traduit par une identité visuelle ultra-définie.

Befimmo amène le lieu de travail dans la ville, et la ville dans le lieu de travail, dans une relation naturelle et évolutive avec le phénomène du télétravail.

Dans ce Rapport Annuel, ils prennent une certaine hauteur pour partager leurs points de vue sur les différences entre les modes de travail à domicile et dans les environnements Befimmo.