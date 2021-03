Befimmo : devient partenaire fondateur de co.building pour relever les grands défis du secteur immobilier

Il existe plus que jamais un besoin urgent de bureaux et de logements de qualité, tant pour des raisons sanitaires qu'écologiques. Quel est l'avenir des bureaux ? Le télétravail fera-t-il partie intégrante de nos activités après la pandémie de COVID-19 ? Comment pouvons-nous augmenter sensiblement le taux de rénovation en Belgique afin de contribuer aux objectifs de neutralité climatique de l'Europe ? Comment exploiter les données existantes et nouvelles pour améliorer l'expérience des utilisateurs ainsi que l'entretien, la sécurité et l'équipement des bâtiments ? Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux défis que le nouvel écosystème d'innovation ouverte co.building, dirigé par Befimmo et BNP Paribas Fortis, s'efforcera de relever cette année.

Il va sans dire que le secteur de l'immobilier et de la construction est confronté à de nombreuses incertitudes et à de nombreux défis. La pandémie s'est révélée comme étant le principal facteur de transformation du lieu de travail, accélérant les nouvelles façons de travailler et de vivre. Dans un délai très court, même les organisations les plus résistantes au télétravail ont dû faire face à des changements considérables et développer des solutions de travail hybrides. En dépit des incertitudes que la pandémie nous a imposées, elle nous a également montré ce que la plupart d'entre nous apprécient. Les bureaux physiques vont évoluer vers des centres de collaboration et de socialisation, dont la superficie utile est vouée à des espaces communs conçus pour la collaboration, la connexion avec les collègues et les clients, l'encadrement et le mentorat. La flexibilité de l'espace sera essentielle.

Alors que la pandémie de COVID-19 a radicalement accéléré le remodelage du paysage des bureaux, d'autres urgences environnementales doivent être traitées si la Belgique veut contribuer aux objectifs de neutralité climatique de l'Europe pour 2050. Compte tenu du taux d'émissions élevé du secteur, les acteurs immobiliers belges devront accélérer le rythme de la rénovation des bâtiments avec des objectifs de performance ambitieux.

« Il sera de plus en plus important de tirer parti des nouvelles technologies pour développer des solutions durables dans le secteur de l'immobilier et de la construction. Je suis convaincue qu'il existe encore beaucoup de savoir-faire et de potentiel numériques à explorer dans le secteur », déclare Cécile Huylebroeck, directrice de co.building.

356 jours pour relever 4 défis

C'est pourquoi l'opérateur immobilier belge coté en bourse Befimmo et BNP Paribas Fortis s'associent pour relever les grands défis du secteur immobilier et deviennent les partenaires fondateurs de co.building, le nouvel écosystème lancé par Co.Station. Avec 20 autres organisations, telles que la SNCB, Engie, Revive ou Extensa, ils passeront une année entière à relever quatre grands défis dans le secteur du bâtiment : les nouvelles manières de travailler et de vivre (avec des expériences de plus en plus flexibles en matière d'espaces de travail), la rénovation et la performance énergétique, les bâtiments intelligents et centrés sur l'utilisateur et l'économie circulaire (réutilisation et recyclage des matériaux de construction et conception et infrastructure (à usage multiple)).

« Nous sommes très fiers d'être un partenaire fondateur de ce nouvel écosystème. co.building est une extension de notre stratégie. Avec nos partenaires, nous voulons innover sur le terrain afin de façonner le monde du travail hybride de demain de manière intelligente, progressive et durable », déclare pour sa part Benoît De Blieck, CEO de Befimmo.

« Dans le cadre du programme 'New Ways of Working', BNP Paribas Fortis a intensifié ses efforts pour faciliter le télétravail et y encourager ses collaborateurs. En 2014 déjà, de premiers résultats impressionnants ont été obtenus. Cette expérience a permis à la banque de rester entièrement opérationnelle dès le premier jour du confinement. À l'avenir, en tant que l'un des principaux employeurs en Belgique, BNP Paribas Fortis tient à poursuivre son rôle de précurseur dans le monde changeant du travail. En tant que partenaire fondateur de Co.Station, nous avons le plaisir d'annoncer le lancement de l'écosystème co.building, qui est le fruit de notre partenariat avec Befimmo et avec de nombreux autres précieux partenaires. Au cours des prochains mois, nous assumerons notre rôle dans ce nouvel écosystème afin de continuer à construire sur les leçons apprises et aborder des questions importantes relatives à la digitalisation, la durabilité, la facilitation optimale du travail d'équipe et l'adhésion de l'ensemble des collaborateurs à la raison d'être et aux valeurs de leur organisation », dit Max Jadot, CEO de BNP Paribas Fortis.

D'autres écosystèmes en perspective

co.building sera le quatrième écosystème de Co.Station. Comme toujours, Co.Station supervisera le programme d'un an, de l'idée au prototype. Les idées qui obtiendront un vote favorable pour la poursuite du prototypage seront partiellement révélées au cours de l'été. Tous les membres de l'écosystème travailleront intensivement pendant cette phase de prototypage afin de fournir des résultats concrets d'ici à la fin de l'année. Des experts et des coaches, sélectionnés par Co.Station, animeront les groupes de travail.

Co.Station a déjà démontré son expérience et son expertise dans l'accompagnement de tels partenariats. Lancés en 2018, les écosystèmes d'innovation ouverte rassemblent différents acteurs pour résoudre ensemble des défis sociétaux et commerciaux complexes. « Nous pouvons déjà révéler que, compte tenu du succès de cette approche et de cette méthodologie, qui sont tout à fait uniques sur le marché, plusieurs autres écosystèmes seront lancés par Co.Station dans les prochains mois », conclut Béatrice de Mahieu, CEO de Co.Station.

Contact Befimmo :

Caroline Kerremans, Head of IR & Communication

c.kerremans@befimmo.be

+32 (0)2 679 38 13

A propos de Co.Station

Co.Station Belgium est un environnement de travail inspirant et innovant qui aide les entrepreneurs à développer leur activité et les moyennes et grandes entreprises à innover. Il est également le partenaire idéal pour construire des écosystèmes d'innovation grâce à sa vaste communauté internationale de start-ups, de scale-ups, d'entreprises et à son vaste réseau d'experts internationaux, d'universités, de gouvernements et d'institutions réglementaires. En mettant en oeuvre et en facilitant la coopération et l'action par et entre ces différentes parties prenantes, Co.Station joue un rôle majeur en se concentrant sur les défis sociétaux et en encourageant les grandes idées de coopération ayant un impact à grande échelle. Pour atteindre son objectif, Co.Station peut également compter sur cinq actionnaires de confiance : BNP Paribas Fortis, SD Worx, Proximus, USG et Befimmo. Ses espaces de travail sont situés à Bruxelles, à Gand et à Charleroi.

www.co-station.com