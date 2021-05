Befimmo : est heureux d'accueillir Buy Way au sein du Quatuor !

« Notre choix s'est tourné vers le Quatuor car il offre à nos employés des espaces de travail modernes et flexibles qui correspondent parfaitement au monde hybride du travail de demain. En plus de proposer à nos employés une multitude de services, le Quatuor est idéalement situé et offre donc de nombreuses solutions de mobilité. » déclare Guissou Nabavi, HR Director chez Buy Way Personal Finance.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Buy Way au sein du portefeuille de Befimmo dans le Quatuor, un bâtiment unique en son genre. Il jouit d'une localisation idéale, à proximité des transports publics et des facilités du Centre-Ville, au sein d'un campus qui combine une architecture moderne, des qualités environnementales de premier ordre et un jardin pensé comme une oasis de verdure et de tranquillité en son cœur. Nous sommes convaincus que le Quatuor permettra à Buy Way et à ses collaborateurs de réaliser ses ambitions et ses objectifs futurs avec brio. » commente Cédric Mali, Chief Commercial Officer chez Befimmo.

A propos du Quatuor

Quatuor est une solution globale comprenant une combinaison de bureaux, d'espaces de coworking dynamiques gérés par Silversquare, d'un jardin central et de terrasses sur les toîts, de bars et restaurants, d'une salle de sport et d'un centre culturel. Il s'agit d'un campus dynamique où les idées sont partagées et où les carrières se font. Il est conçu dans le but de permettre aux individus, aux équipes et aux entreprises de s'épanouir.

Quatuor est situé au nord de Bruxelles et est facilement accessible par les transports en commun. Avec Tours & Taxis, Kaaitheater, Kanal - Centre Pompidou, ZIN et bien d'autres projets en cours de réalisation, c'est un quartier qui est en passe de devenir un nouveau hotspot à Bruxelles.

Silversquare inaugurera son neuvième espace de coworking au sein du Quatuor. L'espace s'appellera Silversquare Kanal et couvrira 7 000 m². Il a été conçu par l'étoile montante Lous and the Yakuza, en collaboration avec les équipes de Befimmo et de Silversquare.

Quatuor est également à la pointe en termes de durabilité. De la phase de conception à la phase de construction, Befimmo investit dans la durabilité. Il s'agit du premier bâtiment en Belgique à recevoir la certification de durabilité 'BREEAM OUTSTANDING' pour la phase design, qui prend en compte l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment. Le projet mise également sur l'innovation en utilisant des technologies avancées. Le bâtiment sera SMART et sera accompagné d'une application pour une meilleure expérience utilisateur.

En bref, Quatuor vise à dynamiser les équipes dans un environnement accueillant et inspirant, à améliorer la collaboration en créant un bureau centré sur l'humain, à accroître la durabilité en visant des normes BREEAM élevées et à contribuer au redéveloppement de la zone nord de Bruxelles, un quartier en plein essor.