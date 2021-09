Immeuble Quatuor : livraison d'un projet iconique et vertueux au cœur de Bruxelles

Situé dans le Quartier Nord, l'un des principaux centres d'affaire de Bruxelles, l'ensemble comprend quatre bâtiments reliés les uns aux autres par un vaste jardin intérieur, ouvert au public et conçu comme un oasis de verdure et de calme. Offrant 60.000 m² d'environnements de travail, le projet a été conçu afin d'être passif et de se conformer aux standards les plus élevés en matière d'innovation et de performances environnementales.

Conçue par Jaspers-Eyers, l'architecture consiste en un élégant ensemble de forme arrondie, dont les quatre bâtiments présentent une allure similaire mais des hauteurs différentes, variant de 5 à 18 étages. Outre ses espaces de bureaux et son jardin central, Quatuor propose à ses occupants des espaces de coworking gérés par Silversquare. Le 'Siversquare Kanal' propose une surface de 7.000 m² et a été conçu par l'étoile montante Lous and the Yakuza, en collaboration avec les équipes de Befimmo et Silversquare. Des terrasses sur les toits, des bars et restaurants, une salle de sport et un centre culturel sont également disponibles.

L'immeuble produit 30% de son énergie sur site. Conformes au standard passif, les bâtiments sont équipés de panneaux solaires, de systèmes de recyclage des eaux de pluie, d'une isolation thermique haut-de-gamme et d'installations de chauffage et de refroidissement par géothermie. Lors de la construction, la priorité a été donnée à l'utilisation de matériaux performants et originaires d'Europe, ce qui a contribué à réduire efficacement son empreinte environnementale.

Jean-Philip Vroninks, CEO de Befimmo : « Nos équipes ont réussi à créer un environnement de travail qui s'inscrit pleinement dans le monde du travail hybride d'aujourd'hui. Il offre une solution globale avec une combinaison de bureaux, d'espaces de coworking dynamiques et d'une gamme de services. C'est un véritable campus où les idées naissent et où les individus et les équipes peuvent développer tout leur potentiel. Quatuor contribuera également au réaménagement et à la transformation du Quartier Nord de Bruxelles, en pleine effervescence. Je tiens à féliciter toutes les équipes impliquées dans la réalisation de ce projet de très haute qualité, dont nous pouvons être légitimement fiers. »

Jan Van Steirteghem, General Manager BESIX Europe : « BESIX Group est particulièrement fier d'avoir construit un ensemble immobilier d'une telle qualité, à la fois architecturale et environnementale. Il constitue pour notre ville, Bruxelles, un exemple à suivre en matière de bâtiments neufs aux normes passives. Je tiens à féliciter nos équipes et nos partenaires, et à remercier tout particulièrement notre client, Befimmo, de sa confiance tout au long de la réalisation de ce magnifique projet. »

Quatuor est facilement accessible en transports publics. Situé à proximité d'une des plus grandes gares de Bruxelles et de stations de métro, de tram et de bus. Le projet comprend par ailleurs des emplacements pour 300 vélos et 314 voitures, dont un tiers est équipé afin d'accueillir des véhicules électriques.

Une certification BREEAM 'Outstanding' a été obtenue lors de la phase de conception pour chacun des quatre bâtiments. Cette certification de premier ordre prend en compte le cycle de vie complet des bâtiments, de leur construction à leur usage quotidien, le tout avec une attention particulière accordée à la qualité de vie offerte à ses occupants.

Accompagné d'une app pour une meilleure expérience utilisateur, Quatuor offre par ailleurs à ses occupants des technologies avancées qui en font un bâtiment intelligent.

Quatuor a d'ores et déjà été pré-loué à des locataires prestigieux tels que Beobank, Touring et Buy Way Personal Finance. Beobank s'installera bientôt dans le bâtiment, suivi par Touring et Buy Way dans le courant de l'année 2022. Des lettres d'intention portant sur 7.500 m² ont déjà été signées. Befimmo a la conviction que Quatuor aidera ses futurs locataires à réaliser avec succès leurs objectifs et ambitions futurs.

A propos de Befimmo

Befimmo est un investisseur et opérateur immobilier et une Société Immobilière Réglementée (SIR). Notre portefeuille de qualité, constitué principalement d'immeubles de bureaux et d'espaces de coworking, est implanté à Bruxelles, dans les principales villes belges et au Grand-Duché de Luxembourg. Valorisé à environ 2,7 milliards €, il comporte 63 immeubles de bureaux et 7 espaces de coworking.

Befimmo désire créer des environnements où il fait bon travailler, se rencontrer, partager et vivre. Nous sommes un facilitateur d'entreprises, d'entrepreneurs et de leurs équipes. En partenariat avec notre filiale spécialisée Silversquare, nous exploitons des espaces de coworking et développons ensemble un réseau Belux d'espaces professionnels flexibles. Nous avons pour ambition de devenir un guichet unique qui propose aux institutions, entreprises, entrepreneurs et leurs équipes plusieurs formules de lieux de travail parfaitement adaptées à leurs besoins ainsi que toute la gamme de solutions garantes de l'environnement de travail hybride de demain.

Acteur responsable et bienveillant, nous proposons des espaces inspirants ainsi que les services et installations connexes au cœur de bâtiments durables. Nos trois engagements (« Fournir des espaces de travail et les repenser », « Transformer les villes » et « Être responsable ») balisent nos ambitions intégrées en matière de RSE, résumées dans notre Plan d'Action 2030.

Contact:

Caroline Kerremans, Head of IR & Communication

+32(0)2 679 38 60 -

A propos de BESIX

BESIX est un groupe belge de premier plan, basé à Bruxelles et actif dans 25 pays et sur 5 continents dans les secteurs de la construction, de la promotion immobilière et des concessions. Actif depuis 1909, ses réalisations emblématiques comprennent la Burj Khalifa, la plus haute tour du monde à Dubaï, des bâtiments du Parlement européen à Bruxelles ou encore le Grand Egyptian Museum, sur le plateau des pyramides de Gizeh.

Le département d'ingénierie du groupe permet à BESIX de réaliser des projets complexes et uniques, en particulier sur les plans techniques et environnementaux.

BESIX et ses filiales ont souvent été précurseurs en matière de performance énergétique des bâtiments. À Paris, Bruxelles ou Rotterdam, le groupe a contribué à la conception et à la construction de bâtiments répondant aux certifications environnementales les plus élevées (BREEAM, LEED, Bâtiment Passif …) et contribuant à améliorer les standards du secteur.