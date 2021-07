LOOM : un poumon vert unique au cœur du quartier européen, à Bruxelles

L'immeuble Joseph 2 fait partie du portefeuille de Befimmo depuis 1995. En 2019 et 2020, Befimmo a acquis les bâtiments adjacents Loi 44 et Loi 52 afin de permettre un réaménagement complet du site et sa transformation en un projet mixte vert et ouvert au cœur du quartier européen.

En juin 2021, Befimmo a prolongé le bail1 de la Commission européenne pour le bâtiment Joseph 2. Grâce à cette prolongation, la délivrance attendue du permis LOOM et la fin du bail pour le bâtiment Joseph 2 devraient parfaitement coïncider.

LOOM sera un projet innovant à usage mixte d'environ 24.000 m² combinant des espaces de travail, une cinquantaine d'unités résidentielles, une gamme complète de services et d'installations et une magnifique cour-jardin. Le projet a été conçu par les architectes de DDS+ et B-ILD.

Le projet a été baptisé LOOM, selon le verbe « to loom » qui signifie « apparaître d'une manière ou sous une forme impressionnante », ce qui est assurément le cas de la nature, omniprésente dans ce projet

Une contribution significative à la qualité du quartier

LOOM est né du désir de créer un environnement de travail et de vie attrayant au cœur du quartier européen et d'y apporter une contribution significative à la qualité de vie. L'architecture rompt avec la densité et le style de construction traditionnellement fermé qui prédomine dans la zone. LOOM offre beaucoup plus d'espace ouvert, de lumière et d'air pour les utilisateurs, les résidents et les passants.

À l'avant comme à l'arrière, LOOM est doté d'immenses baies vitrées transparentes qui invitent la lumière dans les grands espaces de bureaux et offrent une vue sur la pièce maîtresse de ce projet : une cour-jardin spacieuse.

Stimuler le bien-être, la productivité et la mobilité douce

Le rez-de-chaussée abritera des salles de réunion attrayantes, des espaces de travail informels et des installations partagées, telles qu'un restaurant et un café-bar avec une terrasse. La cour-jardin, agrémentée d'arbres et de pièces d'eau, fera de LOOM un vecteur de biodiversité ayant un impact positif sur le microclimat local.

Nous sommes convaincus qu'outre les espaces de bureaux, ces zones vertes, susceptibles d'accueillir des rencontres informelles, contribueront grandement à la connexion entre utilisateurs, ainsi qu'à l'augmentation significative du sentiment de bien-être et de productivité de chacun.

L'économie circulaire en marche

Befimmo appliquera son approche « 4R » pour la conception de LOOM :

• Reuse : réutilisation maximale des matériaux sur site ou dans d'autres projets ;

• Revive : amélioration de la structure existante et de son environnement (ventilation naturelle pour éviter la surchauffe, architecture passive, systèmes de récupération d'eau, panneaux solaires intégrés, forages géothermiques, etc.) ;

• Recycle : transformation pour d'autres applications des matériaux qui ne peuvent pas être réutilisés ;

• Rethink : conception et utilisation écologiques des matériaux : Cradle-to-Cradle (C2C2)

LOOM intègre les critères de conception circulaire, entre autres :

• le maintien d'un maximum de la structure existante;

• la réalisation d'inventaire des matériaux et des installations techniques existantes présentant un potentiel de réemploi pour le projet ou hors site;

• la création surfaces flexibles et, dans une certaine mesure, adaptables;

• l'utilisation de composants réversibles tels que les façades

• la prise en compte de l'impact environnemental dans le choix des matériaux, notamment via la réalisation d'analyses de cycle de vie.

Le niveau de circularité du projet sera évalué par un bureau d'étude indépendant.

Befimmo ambitionne d'obtenir :

• une certification BREEAM3 « Outstanding » pour la phase « Design »,

• une certification DGNB4 avec un score équivalent au minimum à « GOLD »,

• et une certification WELL ready avec un score équivalent au minimum à « GOLD ».

Les coûts de construction prévus sont estimés à 62 millions d'euros, le retour sur investissement total devant être d'environ 5 %.

1 Sous la forme juridique d'une location à bail.

2 Le « Cradle-to-Cradle » (C2C) est une partie de l'écoconception, mais aussi un concept d'éthique environnementale et une philosophie de production industrielle qui incorpore à tous les niveaux de la conception, de la production et de la réutilisation d'un produit, une exigence écologique basée sur le principe de la pollution zéro et de la réutilisation à 100 % en fin de vie

3 Méthode d'évaluation environnementale du Building Research Establishment.

4 www.dgnb-system.de/en/system

Photo soumise à l'approbation du permis