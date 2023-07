Begbies Traynor Group plc est un cabinet de conseil en redressement d'entreprises, de conseil financier et de services immobiliers. Il fournit une gamme de services, dont l'insolvabilité des entreprises et des particuliers, le financement des entreprises, le conseil financier, les évaluations, les services transactionnels et le conseil, la planification et la gestion immobiliers. Ses services d'insolvabilité d'entreprises et de particuliers comprennent la gestion des nominations d'entreprises au Royaume-Uni, principalement au service du marché intermédiaire et des petites entreprises. Ses services de conseil financier comprennent le conseil en matière d'endettement, la diligence raisonnable et le soutien transactionnel, le financement accéléré des entreprises, le conseil en matière de pensions, la restructuration commerciale et financière, la comptabilité et les enquêtes judiciaires, le courtage financier. Ses services de financement d'entreprise comprennent l'assistance à l'achat et à la vente dans le cadre de transactions d'entreprise. Ses services d'évaluation comprennent l'évaluation de biens, d'entreprises, de machines et d'actifs commerciaux. Ses services transactionnels comprennent la vente de biens, de machines et d'autres actifs commerciaux.