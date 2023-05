Begbies Traynor salue une performance "forte" et des perspectives optimistes

(Alliance News) - Begbies Traynor Group PLC a déclaré lundi qu'il s'attendait à des revenus et des bénéfices annuels conformes aux attentes du marché, en partie grâce à de récentes acquisitions, et il s'est dit confiant que l'année en cours offrirait d'autres opportunités de croissance.

Begbies Traynor est un cabinet de conseil en redressement d'entreprises, en conseil financier et en services immobiliers basé à Manchester, en Angleterre.

La société a déclaré qu'elle prévoyait un bénéfice avant impôts ajusté pour l'exercice clos le 30 avril de 20,7 millions de livres sterling, soit une augmentation de 16 % par rapport aux 17,8 millions de livres sterling de l'exercice précédent. Elle s'attend à ce que le chiffre d'affaires augmente de 11 %, passant de 110 millions de livres sterling à environ 122 millions de livres sterling.

Begbies Traynor a déclaré qu'il maintenait son "solide historique" de croissance des revenus et des bénéfices, avec des marges qui continuent de s'améliorer.

La trésorerie nette au 30 avril était de 3 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 5 millions de livres sterling à la même date en 2022. Begbies Traynor a attribué cette baisse aux paiements d'acquisitions et de compléments de prix, qui s'élevaient à 11 millions de livres sterling.

Sa division de redressement d'entreprises et de conseil financier a enregistré une "forte performance financière" avec une croissance du chiffre d'affaires sectoriel d'environ 10 %, y compris une contribution de l'acquisition de Mantra Capital en juillet.

Begbies Traynor a déclaré que sa division de conseil immobilier et de services transactionnels avait également obtenu de bons résultats, avec une croissance du chiffre d'affaires sectoriel d'environ 12 %. Cette croissance est due à l'acquisition de Budworth Hardcastle en juin 2022 et de Mark Jenkinson & Co en mars de cette année, ainsi qu'aux bénéfices en année pleine d'autres acquisitions réalisées au cours des années précédentes.

Pour l'avenir, Begbies Traynor prévoit que les activités au Royaume-Uni continueront à soutenir la croissance du marché de l'insolvabilité. Ses facilités HSBC de 30 millions de livres sterling ont été prolongées jusqu'au 31 août 2024, et Begbies a déclaré qu'il disposait d'une "marge de manœuvre significative" pour financer d'autres opportunités d'investissement et d'acquisition.

"Nous avons réalisé une excellente performance au cours de l'exercice, avec des résultats supérieurs aux attentes du marché, grâce à notre taille accrue et à notre réputation renforcée dans le domaine de l'insolvabilité sur le marché intermédiaire", a déclaré Ric Traynor, président exécutif du conseil d'administration.

"Nous avons commencé la nouvelle année en étant confiants dans nos perspectives de croissance. Notre équipe d'insolvabilité bénéficiera de ses récentes nominations dans le domaine de l'insolvabilité, ainsi que de la poursuite prévue de la croissance du marché de l'insolvabilité".

Les actions de Begbies Traynor étaient en baisse de 1,0 % à 130,75 pence à Londres lundi matin.

