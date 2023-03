Begbies achète le géomètre Mark Jenkinson & Son, basé à Sheffield.

Begbies Traynor Group PLC - société de conseil en redressement d'entreprises, conseil financier et services immobiliers basée à Manchester - déclare qu'Eddisions va étendre ses activités à Sheffield par l'acquisition de Mark Jenkinson & Son, un cabinet d'experts-comptables spécialisé dans les ventes aux enchères immobilières, pour un montant de 400 000 GBP. L'acquisition permettra d'étoffer l'équipe existante de Sheffield, suite à l'acquisition de Fernie Greaves Chartered Surveyors en octobre 2021, tout en intégrant et en développant son activité de vente aux enchères de biens immobiliers. Il ajoute que l'activité de Mark Jenkinson & Son génère des revenus d'honoraires annuels d'environ 1 million GBP.

Eddisons est la division des services de conseil et de transaction immobilière de Begbies Traynor.

L'associé directeur d'Eddisons, Anthony Spencer, déclare : "L'acquisition de l'activité de Mark Jenkinson & Son va renforcer notre équipe existante de vente aux enchères de biens immobiliers et développer notre équipe performante de Sheffield et du Yorkshire du Sud. Je suis très heureux d'accueillir l'équipe chez Eddisons et dans le groupe plus large de Begbies Traynor."

Cours actuel de l'action : 138,27 pence

Évolution sur 12 mois : +30%.

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

