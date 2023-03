Beghelli clôture l'année 2022 sur une perte ; les revenus baissent

(Alliance News) - Beghelli Spa a annoncé vendredi que son conseil d'administration avait approuvé le projet d'états financiers au 31 décembre 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires consolidé de 145,9 millions d'euros, en baisse par rapport aux 148,0 millions d'euros de 2021.

La société a enregistré une perte nette de 10,2 millions d'euros, contre un bénéfice de 3,1 millions d'euros en 2021. Cette détérioration s'explique également par la comptabilisation d'éléments fiscaux non récurrents ayant un impact négatif de 1,4 million d'EUR, principalement attribuable à l'amortissement fiscal des pertes fiscales pour l'exercice 2022.

L'Ebitda s'est élevé à 3,0 millions d'euros, contre 15,1 millions d'euros en 2021. Déduction faite des éléments non récurrents, attribuables à la réduction de valeur extraordinaire des stocks, négative de 2,3 millions EUR, l'Ebitda serait positif de 5,4 millions EUR, explique la société.

"L'évolution de l'Ebitda par rapport à l'année précédente s'explique notamment par le mix différent des revenus, qui a réduit l'incidence des marges brutes par rapport aux revenus, et par l'augmentation des coûts

des matières premières, des coûts industriels, de l'énergie, des frais généraux et des frais de personnel".

En outre, l'EBITDA pour l'année 2021 comprenait un revenu non récurrent de 1,7 million d'euros, dont environ 1,3 million d'euros était un gain provenant de la vente, dans le cadre du plan de cession d'actifs non stratégiques, de l'usine détenue par Beghelli North America, USA.

L'Ebit est négatif de 5,9 millions d'euros contre 6,8 millions d'euros en 2021.

La dette nette s'élève à 61,9 millions d'euros, contre 42,8 millions d'euros au 31 décembre 2021, principalement en raison de l'augmentation du fonds de roulement net et des dépenses d'investissement pour l'année.

Les administrateurs prévoient pour l'exercice 2023, "en l'absence d'éléments extraordinaires, y compris ceux liés au conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine, une augmentation des revenus consolidés par rapport à l'exercice 2022, accompagnée d'une amélioration de l'Ebitda récurrent, avec une dette financière en baisse, dans un cadre global de pérennité de son activité", lit-on dans la note de la société.

"L'année a été très difficile", déclare le président Gian Pietro Beghelli, "avec des événements macroéconomiques extraordinaires déterminés par la forte augmentation des coûts qui n'ont été que partiellement absorbés par les marchés où nous opérons. Les matières premières, les transports, l'énergie et les difficultés d'approvisionnement en microcontrôleurs ont eu un impact sur les marges de contribution et le fonds de roulement, facteurs qui seront considérablement réduits au cours de l'année 2023. Le groupe est également engagé dans des projets d'optimisation industrielle et de gestion et opère dans des secteurs très actuels et prospectifs, compte tenu également des objectifs et directives européens et nationaux, tels que le PNRR : "efficacité énergétique, sécurité, silver economy et énergies renouvelables".

Les actions de Beghelli ont clôturé vendredi dans le rouge (2,4 %), à 0,30 euro par action.

