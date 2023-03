Beghelli en tête ; Seri en bas après les comptes

(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus performants et les moins performants du Small-Cap jeudi après-midi sur la Piazza Affari.

FTSE SMALL CAP - GAGNANTS

Eukedos est le plus performant de tous et augmente de 7,2% à 1,26 euros par action. L'action a baissé de 0,8% au cours du dernier mois, de 4,2% au cours des six derniers mois et de 15% au cours de l'année dernière.

Beghelli s'est également bien comportée, dans le vert de 6,5%. L'action a cédé 0,8% au cours des trente derniers jours, gagné 0,2% au cours des six derniers mois et chuté de 31% au cours des douze derniers mois.

FTSE SMALL CAP - LOSERS

En queue de peloton se trouve Seri Industrial, en baisse de 6,0%. La société a enregistré une perte de 4,4 millions d'euros en 2022, contre 462 000 euros l'année précédente.

Le total des revenus s'est élevé à 204,1 millions d'euros, contre 177,1 millions d'euros l'année précédente, en raison de l'augmentation des volumes de vente dans certains segments d'activité et de la hausse des prix moyens.

Eurotech a également baissé, avec une baisse de 2,6 %. La semaine dernière, la société a examiné et approuvé les états financiers consolidés et le projet de budget d'exploitation pour 2022 mercredi, faisant état de revenus en hausse de 49% à 94,3 millions d'euros, contre 63,1 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Ce chiffre, explique la société, inclut la contribution d'InoNet, qui a été consolidée pour les quatre derniers mois de l'année. A périmètre constant, le chiffre d'affaires pour les douze mois de 2022 s'élève à 89,03 millions d'euros, contre 63,15 millions d'euros en 2021, soit une augmentation de 41 %.

Le conseil d'administration a également fait état d'une perte nette de 1,5 million d'euros, en amélioration par rapport à la perte de 10,4 millions d'euros au 31 décembre 2021.

