Beghelli SpA est une société basée en Italie dont l'activité principale est la production de matériel d'éclairage. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société développe, fabrique et distribue des appareils d'éclairage, notamment des systèmes d'éclairage de secours et des appareils pour l'éclairage ordinaire. Son portefeuille comprend l'éclairage de secours à usage industriel et domestique, y compris les appareils qui, en cas de manque d'électricité, permettent d'éclairer les zones et les voies de sortie et fournissent les signaux nécessaires, ainsi que les appareils d'éclairage ordinaires, tels que les dispositifs destinés aux applications industrielles, commerciales et domestiques. La société est également impliquée dans la production de dispositifs photovoltaïques pour la génération d'électricité et de systèmes électroniques pour la sécurité domestique et les équipements électroniques. En outre, elle est engagée dans la production de divers dispositifs et systèmes électroniques, y compris des produits de consommation pour l'éclairage d'urgence, la sécurité et l'hygiène personnelle, des systèmes d'alarme et des dispositifs de domotique, entre autres.

Secteur Equipements et composants électriques