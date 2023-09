Beiersdorf Aktiengesellschaft est spécialisé dans le développement, la production et la commercialisation de produits cosmétiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits cosmétiques (81%) : produits de soins du visage et du corps (marques Nivea Labello, 8x4, SBT, La Prairie, Slek et Florena), produits capillaires (Nivea), pansements et bandages (principalement Hansaplast et Elastoplast) et produits dermatologiques (Eucerin) ; - produits adhésifs (19%) : sparadraps, bandes adhésives, bandes de plâtrage, scotchs, etc. (marque tesa). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (44,3%), Afrique-Asie-Australie (31,5%) et Amériques (24,2%).

Secteur Produits cosmétiques