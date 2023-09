FRANCFORT (dpa-AFX) - Les actions des fabricants de biens de consommation Beiersdorf et Henkel ont pris des directions opposées mardi en raison des évaluations des analystes. Les titres de la société hanséatique faisaient partie des favoris du Dax avec une hausse allant jusqu'à 2,2 pour cent et cotaient encore 0,6 pour cent de plus à la fin. En revanche, son concurrent de Düsseldorf a chuté de 1,8 %.

Henkel a été sous pression en raison de la suppression d'une note positive par Exane BNP Paribas. Les experts notent désormais Henkel comme "neutre". En revanche, la banque française s'est montrée élogieuse envers Beiersdorf et a relevé la valeur à "Surperformance". De plus, l'experte du secteur Molly Wylenzek du cabinet d'analyse Jefferies avait ajouté Beiersdorf à sa liste de recommandations "Franchise Picks" avec des idées d'achat particulièrement convaincantes.

Après le redressement de l'entreprise, qui dure déjà depuis deux ans, avec une amélioration de la croissance du chiffre d'affaires et quelques progrès au niveau des marges, les perspectives sont également bonnes à moyen terme, a écrit Wylenzek à propos de Beiersdorf. Avec son nouvel objectif de 152 euros, l'experte estime que le cours de l'action pourrait augmenter de près d'un quart - elle contredit ainsi expressément les inquiétudes de nombreux investisseurs qui pensent que les bonnes nouvelles de Beiersdorf ont déjà été intégrées dans les prix./tav/mis

BEI se trouve depuis deux ans dans une phase de redressement sous la direction d'un nouveau management, ce qui a conduit à une amélioration de la croissance du chiffre d'affaires et à quelques progrès au niveau des marges. Alors que les investisseurs craignent que les bonnes nouvelles soient déjà intégrées dans les prix, nous voyons une marge de manœuvre pour relever encore les attentes du consensus en matière de croissance et de rentabilité. La mise en œuvre cohérente d'un algorithme de rendement LDD devrait encore réduire la décote de valorisation de l'entreprise par rapport à ses concurrents.

Nous relevons nos prévisions de croissance à moyen terme en raison de l'impact sur l'ensemble du compte de résultat du passage de la marque Nivea à des catégories plus rentables, de l'existence d'un futur pipeline d'opportunités dans de nouveaux marchés et de nouvelles catégories comme les traitements contre l'acné, et de l'importance croissante de l'activité Derma à forte croissance.

Le mix de catégories, le mix de marques et la déflation de certaines matières premières clés devraient conduire à une augmentation de la marge opérationnelle supérieure aux attentes d'ici l'EF25. En combinaison avec des opportunités hors bilan, telles que les impôts, nous pensons que BEI peut réaliser une croissance des bénéfices de 12,5% TCAC au cours des quatre prochaines années, compensant ainsi l'écart de 13% avec ses concurrents HPC mondiaux. Nous recherchons également des marques qui ont pu combler des lacunes existantes dans le portefeuille, car les fusions et acquisitions dans le secteur de la beauté se multiplient.

n outre, dans une étude publiée mardi, l'analyste Molly Wylenzek a relevé l'objectif de cours de l'action du fabricant de biens de consommation de 140 à 152 euros et a maintenu la note à "acheter". La récompense du retournement de tendance chez Beiersdorf est de plus en plus visible et les perspectives à moyen terme sont optimistes, a-t-il ajouté. Mais malgré les craintes des investisseurs que les bonnes nouvelles soient déjà entièrement intégrées dans les prix, Wylenzek voit encore de l'espace vers le haut. Elle a relevé ses prévisions de résultat (EPS) au-delà des estimations du consensus./gl/ag

